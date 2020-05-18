В полиции назвали возможную причину обвала жилого дома в Одессе

Фото: место обвала дома в Одессе (od.npu.gov.ua)

На данный момент существует угроза полного разрушения дома

Причиной обвала стены жилого дома в Одессе могло стать смещение грунта. Как отметили в полиции, дом имел небольшой крен.

Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех, передает "Думская".

По его словам, к смещению грунта могли привести строительные работы, которые на стройплощадке вблизи с домом.

"Дом имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", - сообщил Бех.

Также в городском совете Одессы отметили, что на данный момент существует угроза полного обрушения дома. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что остальную часть здания сейчас поддерживает обвалившаяся стена.

Напомним, 18 мая около 16:20 в Одессе произошел обвал стены многоэтажного жилого дома по улице Торговой, 20. Изначально сообщалось, что обвал мог произойти из-за взрыва в результате утечки газа.

Позже в полиции сообщили, что планируется открытие дела по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

В ГСЧС отметили, что по предварительной информации, все жильцы успели эвакуироваться из квартир. На данный момент под завалами могут оставаться домашние животные. Спасатели проводят поисковые работы.

Автор: Игорь Литвиненко