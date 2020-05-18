В Одессе приостановили разбор обломков дома из-за угрозы повторного обвала

Фото: разбор завалов обрушенного дома (dsns.gov.ua)

Местонахождение всех жильцов дома установлено

Спасатели приостановили работу по разбору обломков частично разрушенного многоэтажного дома в Одессе. Существует угроза повторного обрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что местонахождение всех жильцов дома установлено. Предварительно, в результате обвала никто не пострадал.

"По состоянию на 20:00 в Одессе, согласно рекомендациям работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций приостановлено, в связи с угрозой повторного обрушения", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 18 мая около 16:20 в Одессе произошел обвал стены четырехэтажного дома по улице Торговой, 20. Изначально сообщалось, что обвал мог произойти из-за взрыва в результате утечки газа.

Позже в полиции сообщили, что планируют открыть дело по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

В ГСЧС отметили, что на данный момент под завалами могут оставаться домашние животные. Спасатели проводят поисковые работы

Также РБК-Украина писало, что по данным полиции, обвал мог произойти в результате смещения грунта из-за строительных работ вблизи дома.

Автор: Игорь Литвиненко