Пляжи откроют, но отдых в маске: что рекомендует Минздрав

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни

Минздрав позволит пляжам работать в этом сезоне. Министерство предоставило рекомендации по непосещению пляжей людям из группы риска

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко рассказал, что Минздрав провел консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней, который подтвердил, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни.

"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней. Специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому будет позволено открыть пляжный сезон в Украине, наверное, как и в других странах мира" , - заявил Ляшко.

Врач подчеркнул, что пляжи откроют, как на море, так и у пресных рек.

"Даже несмотря на то, что в пресной воде возбудитель имеет возможность выживать, по имеющейся информации в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно. Поэтому и в отношении речного пляжного сезона также Минздрав будет предоставлять разрешение в этом сезоне отдыха", - заявил он.

В то же время, Минздрав предоставил рекомендации по непосещению пляжей людям из группы риска.

"Это люди старше 60-ти лет, а также люди с хроническими заболеваниями. Также нужно будет соблюдать дистанцию от других людей - не менее двух метров. Это наш постулат на этот период. Ну и соблюдать правила личной гигиены. Также все, кто будут отдыхать, должны использовать маску для лица, чтобы исключить передачу возбудителя", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины изучает возможность купаться в проточной воде, море, озерах и бассейнах после смягчения карантина.

Добавим, второй этап смягчения карантина в Украине может начаться 22 мая.

Автор: Анастасия Светлевская