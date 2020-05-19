Послаблення карантину та інтерв'ю з Гиркиним: новини за 18 травня

Колаж РБК-Україна

В Україні готуються відновити роботу метро, в Одесі обвалилася частина житлового будинку, журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у скандального ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Детальніше про те, що сталося в понеділок, 18 травня, - в матеріалі РБК-Україна

В містах України послаблюють карантин

В містах України послаблюють карантин, називаються дати поновлення роботи громадського транспорту та нові умови відвідування громадських місць.

Кабінет міністрів України дозволить відновити роботу метрополітену в містах з 25 травня. При цьому сам карантин в країні наразі не скасовується.

В рамках ослаблення карантину в Києві відкриються промислові ринки, великі магазини і фітнесцентри. Наступний етап ослаблення заплановано на 22 травня.

Без іграшок, килимів та рушників: у МОЗ запропонували умови роботи дитсадків

МОЗ дозволить пляжам працювати в цьому сезоні. Міністерство надало рекомендації щодо невідвідування пляжів людям з групи ризику.

Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня. Однак, таке можливо за умови, що ситуація з коронавірусом не буде погіршуватися.

Взимку друга хвиля пандемії коронавірусу може вразити Європу, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я попередили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу. При цьому зазначається, що пік пандемії збігатиметься з іншими сезонними захворюваннями.

"Європа має готуватися до другої смертоносної хвилі коронавірусу взимку, попередив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

В Одесі обвалилася частина житлового будинку

У понеділок, 18 травня, на вулиці Торговій завалилася частина житлового будинку №20.

Причиною обвалу стіни житлового будинку в Одесі міг стати зсув ґрунту. Як зазначили в поліції, будинок мав невеликий крен. На даний момент існує загроза повного руйнування будинку

У "Нафтогазі" виписали премії на 43,6 млн доларів: НАБУ отримало доступ до службових записок

Суд надав детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) тимчасовий доступ до службових записок, якими ініціювалася виплата премій 41 працівнику НАК "Нафтогаз України". Доступ надано у рамках розслідування за фактом зловживання членами Наглядової ради, головою та членами правління НАК своїм службовим становищем при ухваленні рішення про виплату премій.

Про це свідчить ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 4 травня, повідомляє видання "Наші гроші".

СБУ оприлюднила архівні документи КДБ про спроби кримських татар повернутися додому

Служба безпеки України оприлюднила документи з архівів КДБ УСРС, пов'язані з депортацією і геноцидом кримських татар в радянські часи. СБУ навела деякі історичні дані.

Мова йде про спроби кримських татар повернутися в Крим після більше 20 років вигнання.

У Молдові оприлюднили відео з компроматом на Додона

У Молдові оприлюднили відео з компроматом на президента Ігоря Додона. На опублікованому відео він нібито отримує пакети з грошима з Росії для фінансування своєї Партії соціалістів.

Опозиція Молдови має намір ініціювати процедуру імпічменту президента Ігоря Додона. При цьому наголошується, що процедура буде запущена в разі, якщо генеральна прокуратура підтвердить автентичність відеоматеріалу.

Гордон взяв інтерв'ю у Гиркина

Журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у скандального ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркина (Стрєлкова). Вся бесіда була записана за допомогою Skype. Як пояснив Дмитро Гордон, він зробив це інтерв'ю, оскільки вважає його символом і одним з головних дійових осіб російської агресії на Донбасі.

Пізніше Гордон пояснив скандальне інтерв'ю. Журналіст заявив, що інтерв'ю з Ігорем Гіркіним було записані у співпраці з українськими спецслужбами, а всі матеріали вже передані до Гааги, де будуть основою на процесі у справі про анексію Криму і розв'язуванні війни на Донбасі.