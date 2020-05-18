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Названа дата открытия метро в Украине

Новости » Общество     18.05.2020 - 23:03
Названа дата открытия метро в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Правительство может разрешить открытие метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове с 25 мая

Кабинет министров Украины позволит восстановить работу метрополитена в городах с 25 мая. При этом сам карантин в стране пока не отменяется.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом в программе "Свобода слова на ICTV" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Действие карантина будет продлено, но мы переходим к адаптивному карантину. Поэтому уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина. То есть мы позволим движение городского и пригородного транспорта. Мы позволим проведения спортивных соревнований. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах. То есть мы откроем возможность проведения службы из расчета: 1 человек на 10 квадратных метров", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в Украине снова смогут работать в отеле, но без открытия ресторанов и бассейнов.

"А с 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидситуация. Здесь уже будем работать совместно с местной властью", - добавил премьер.

Отметим, метрополитен не работает с 18 марта. Изначально планировалось приостановить перевозку пассажиров подземным транспортом на две недели, однако впоследствии ограничения были продлены.

Напомним, недавно главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что не может гарантировать, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что метро в Киеве смогут открыть лишь при условии, если город вложится в критерии, необходимые для смягчения карантина.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Киевметрокарантин
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