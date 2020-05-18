В "Нафтогазе" выписали премии на 43,6 млн долларов: НАБУ получило доступ к служебным запискам

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следствие видит в действиях членов Наблюдательного совета, председателя и членов правления "Нафтогаза" признаки совершения уголовных правонарушений

Суд предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) временный доступ к служебным запискам, которыми инициировалась выплата премий 41 работнику НАК "Нафтогаз Украины". Доступ предоставлен в рамках расследования по факту злоупотребления членами Наблюдательного совета, председателем и членами правления НАК своим служебным положением при принятии решения о выплате премий.

Об этом свидетельствует постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 мая, сообщает издание "Наши гроши".

Как установило следствие, в феврале 2018 года Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольм удовлетворил требования "Нафтогаза" о взыскании с российского "Газпрома" задолженности за транзит на общую сумму 4,67 млрд долларов. Этим же решением был проведен взаимозачет между компаниями, и в результате долг, который подлежал фактической уплате "Нафтогазу", составил 2,57 млрд долларов.

В апреле 2018 года члены Наблюдательного совета НАК приняли решение о выплате вознаграждения правлению и другим работникам в связи с их значительным личным вкладом в победу над "Газпромом". В общем такие премии получил 41 работник. Общий размер вознаграждения составил 1% от суммы общего выигрыша в размере 43,6 млн долларов.

Это решение приняли до поступления денежных средств от "Газпрома". Кроме того, в протоколе заседания приведен перечень работников и размер премий, подлежащих уплате, а также не указан вклад каждого работника из данного перечня в победу над "Газпромом".

Следствие отметило, что представительство интересов "Нафтогаза" в Стокгольме осуществляли не работники НАК, а компания Wikbord Rein Advokatfirms AS на основании ряда договоров о закупке юридических услуг.

Учитывая указанные обстоятельства, следствие видит в действиях членов Наблюдательного совета, председателя и членов правления "Нафтогаза" признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в январе 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в размере 1% от 2,9 млрд долларов, которые "Газпром" заплатил украинской компании по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 млн долларов или 700 млн грн.

Автор: Анастасия Рокитна