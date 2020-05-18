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В Молдове намерены инициировать процедуру импичмента президента

Новости » Политика     18.05.2020 - 20:52
В Молдове намерены инициировать процедуру импичмента президента
Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)

Игорю Додону могут объявить импичмент из-за видео, на котором он якобы получал деньги из России на финансирование своей партии

Оппозиция Молдовы намерена инициировать процедуру импичмента президента Игоря Додона. При этом отмечается, что процедура будет запущена в случае если генеральная прокуратура подтвердит подлинность видеоматериала, снятого бежавшим из страны экс-главой Демократической партии (ДПМ), олигархом Владимиром Плахотнюком.

Об этом заявил вице-глава парламента от оппозиционной партии "Платформа "Достоинство и правда" Александр Слусарь, передают молдовские СМИ.

"То, что показано (на видео - ред.), очень серьезно - мы детально изучим это видео. Ждем, чтобы в прокуратуре дали ответ по поводу этих обвинений. После технического анализа видеофайла мы в соответствии с положениями Конституции предпримем действия по отстранению президента от должности", - заявил Слусарь.

При этом отмечается, что с инициативой импичмента может выступить не менее одной трети из 101 депутата. По их требованию президент должен предоставить разъяснения по выдвинутым против него обвинениям. В случае утверждения парламентом инициативы об импичменте, то в течение 30 дней необходимо инициировать референдум об отставке главы государства.

Напомним, ранее сообщалось, что было обнародовано видео с компроматом на президента Игоря Додона. На опубликованном видео он якобы получает пакеты с деньгами из Российской Федерации для финансирования "Партии социалистов".

Отметим, что в декабре прошлого года Игорь Додон заявил, что не исключает своего участия в президентских выборах в 2020 году.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины МолдоваимпичментИгорь Додон
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