ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Без игрушек, ковров и полотенец: в Минздраве предложили условия работы детсадов

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 15:04
Без игрушек, ковров и полотенец: в Минздраве предложили условия работы детсадов
Фото: дети в детсаду (РБК-Украина)

В Минздраве вынесли на общественное обсуждение условия работы детсадов

Минздрав опубликовал предложений по организации противоэпидемических мер в период карантина во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования. Министерство предоставило список условий.

Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины (МОН) со ссылкой на распоряжение Главного санитарного врача Украины.

Условия, которые предлагают для работы дошкольных учреждений

  • Перед началом работы всем работникам дошкольных учреждений измерять температуру. Если температура тела свыше 37,2 С, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и воспитатель к работе не допускается;
  • Температурный скрининг детей проводят при входе в заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал. Если температура тела свыше 37,2 С, то дети не допускаются к садику. Если температуру обнаружили в течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информированием медиков и родителей.
  • Утренний прием ребенка проводит воспитатель группы вне здания садика. Родители или сопровождающий должны иметь иметь маску или респиратор. Ожидание на территории сада должно быть ограничено.
  • На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками.

На период карантина запрещается использовать:

  • тканевые многоразовые полотенца;
  • мягкие игрушки;
  • ковры с длинным ворсом;
  • находиться в обуви в закрытом помещении.

По уборке помещения в Минздраве предлагают дезинфекцию поверхностей не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий; влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены; проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня.

Напомним, Кабинет министров Украины 20 мая примет рамочное решение по дате открытия детских дошкольных учреждений, но работа детсадов будет восстановлена с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныдетский сад
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь