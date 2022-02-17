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Олимпиада-2022: итоги дня 17 февраля и медальный зачет

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Пекин, Четверг 17 февраля 2022 18:25
Олимпиада-2022: итоги дня 17 февраля и медальный зачет Фото: женская сборная Канады по хоккею-чемпионки Пекина-2022 (AP Photo)
Автор: Антон Федорцив

Тринадцатый день соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине завершился. 17 февраля разыграли шесть комплектов наград.

Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.

Медальный зачет Олимпиады-2022 по итогам 17 февраля:

Олимпиада-2022: итоги дня 17 февраля и медальный зачет

Женский хоккейный турнир завершился победой сборной Канады. В финале "кленовые листки" перестреляли принципиальных оппоненток из США (3:2). Бронзовые награды завоевали финки.

В горнолыжной комбинации триумфовала Мишель Гизин. Швейцарка лишь на пять сотых опередила свою соотечественницу Венди Гольденер. Третьей на подиум поднялась Федерика Бриньоне (Италия).

Шведская фристайлистка Сандра Неслунд завоевала олимпийское "золото". В дисциплине ски-кросс она оставила позади Мариэль Томпсон из Канады и немку Даниэлу Майер. Четвертая участница финала была дисквалифицирована.

Зато Япония завоевала золотую медаль в конькобежном спорте. 27-летняя Михо Такаги одолела соперниц на дистанции 1000 м. Серебряная награда досталась нидерландке Ютте Лердам, а дополнила пьедестал Бриттани Боу (США).

В лыжном двоеборье среди мужчин успех отпраздновала Норвегия. Второй финишировала команда Германии. С бронзовыми медалями домой уедут японские спортсмены.

Женские соревнования в фигурном катании выиграла Анна Щербакова (ОКР). Она по итогам произвольной программы опередила другую россиянку – Александру Трусову. "Бронза" досталась Каори Сакамото из Японии.

К слову, несчастный случай с переломом вынудил финского фристайлиста завершить выступления на Олимпийских играх.

Также ранее определилась сумма призовых, которые получит за медаль в Пекине украинец Александр Абраменко.

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