Олимпиада 2022: в женском фигурном катании победила спортсменка из команды ОКР
Фото: Анна Щербакова (olympics.com)
На Олимпийских играх состоялись женские соревнования по фигурному катанию. Победительницей стала Анна Щербакова из команды ОКР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В финале приняло участие 25 фигуристок.
Самые высокие баллы судей за свою программу получила Анна Щербакова из команды ОКР.
Компанию Щербаковой на подиуме составили – Александра Трусова из команды ОКР и Каори Сакамото из Японии.
Фигурное катание. Женщины:
- Анна Щербакова (ОКР) – 255,95
- Александра Трусова (ОКР) – 251,73
- Каори Сакамото (Япония) – 233,13
Раньше, мужская сборная Норвегии победила в лыжном двоеборье
Напомним, что шведка Неслунд выиграла "золото" в скикроссе.
Добавим, что финский фристайлист получил перелом ключицы на Олимпиаде-2022.