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Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 11 серпня

Париж, Неділя 11 серпня 2024 08:45
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Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 11 серпня Фото: Ігри 2024 року на фінішній прямій (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

В останній змагальний день Олімпіади в Парижі атлети з різних куточків світу розіграють трохи більше десятка комплектів нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Змагання 11 серпня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024

Українець Муразі Мчедлідзе позмагається за медаль у вільній боротьбі. Борець потрапив у втішні сутички після поразки в чвертьфіналі. У ваговій категорії до 97 кг Мчедлідзе потрібно здолати двох суперників, щоб здобути бронзову нагороду. Перший опонент – південноафриканець Ніколас Йоганнес де Ланге, а поєдинок відбудеться після 12:00.

Список медальних змагань 11 серпня на Олімпійських іграх-2024

Неділя стане днем фіналів передусім командних видів спорту. Першими визначать олімпійського чемпіона волейболістки. Закриватимуть же змагальний день та Ігри загалом баскетболістки – збірна Франції намагатиметься взяти реванш у США за поразку чоловіків напередодні.

  • легка атлетика, марафон, жінки, 09:00
  • вільна боротьба, до 65 кг, чоловіки, 12:00
  • вільна боротьба, до 97 кг, чоловіки, 12:00
  • вільна боротьба, до 76 кг, жінки, 12:00
  • сучасне п'ятиборство, лазер-ран, жінки, 13:40
  • волейбол, жінки, 14:00
  • велотрек, спринт, жінки, 14:44
  • гандбол, чоловіки, 14:30
  • велоспорт, кейрін, чоловіки, 14:32
  • велотрек, омніум, жінки, 14:56
  • водне поло, чоловіки, 15:00
  • баскетбол, жінки, 16:30

Де дивитися Олімпійські ігри 11 серпня

Офіційний транслятор Олімпіади-2024 матиме нагоду показати більшість змагань на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 11 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 10 серпня на Олімпіаді-2024.

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Олімпіада 2024
Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
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