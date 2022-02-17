ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Швейцарка Гизин стала олимпийской чемпионкой в горнолыжной комбинации

Новина українською →
Пекин, Четверг 17 февраля 2022 11:42
Швейцарка Гизин стала олимпийской чемпионкой в горнолыжной комбинации Фото: Мишель Гизин (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде определились призеры соревнований по горнолыжному спорту в дисциплине комбинация. Победительницей стала швейцарка Мишель Гизин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В горнолыжной комбинации победитель определяется по суммарному времени прохождения скоростного спуска и слалома.

В соревнованиях приняло участие 26 спортсменок, однако полностью преодолело всю дистанцию только 15.

Быстрее всего проехала две трассы швейцарка Мишель Гизин. Для 28-летней спортсменки это второе олимпийское золото в карьере.

Компании Гизин на подиуме составила ее соотечественница Гольденер и итальянка Бриньоне.

Горнолыжная комбинация:

  1. Мишель Гизин (Швейцария) – 2:25,67
  2. Венди Гольденер (Швейцария) – 2:26,72
  3. Федерика Бриньоне (Италия) – 2:27,52

Напомним, что женская сборная Канады по хоккею победила в финале Олимпийских игр.

Добавим, что можно посмотреть итоги дня 16 февраля и медальный зачет.

Также, можно прочесть когда и кто будет соревноваться за медали 17 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед