Швейцарка Гизин стала олимпийской чемпионкой в горнолыжной комбинации

На Олимпиаде определились призеры соревнований по горнолыжному спорту в дисциплине комбинация. Победительницей стала швейцарка Мишель Гизин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В горнолыжной комбинации победитель определяется по суммарному времени прохождения скоростного спуска и слалома. В соревнованиях приняло участие 26 спортсменок, однако полностью преодолело всю дистанцию только 15. Быстрее всего проехала две трассы швейцарка Мишель Гизин. Для 28-летней спортсменки это второе олимпийское золото в карьере. Компании Гизин на подиуме составила ее соотечественница Гольденер и итальянка Бриньоне. Горнолыжная комбинация: Мишель Гизин (Швейцария) – 2:25,67 Венди Гольденер (Швейцария) – 2:26,72 Федерика Бриньоне (Италия) – 2:27,52