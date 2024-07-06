Літня Олімпіада-2024. Які види спорту будуть на Іграх у Парижі

Літня Олімпіада у Франції обіцяє насичену програму. Атлети з усього світу випробують свої сили у 32 видах спорту. Окрім традиційних змагань буде кілька інновацій, завдяки яким Ігри-2024 мають стати більш молодіжними, а кількість чоловіків та жінок серед учасників вперше в історії зрівняється.

Докладніше про види спорту на літніх Олімпійських іграх – в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Понад 300 медалей для переможців. Програма Ігор-2024

Менш як місяць лишається до старту головної спортивної події цього року – XXXIII літніх Олімпійських ігор. З 26 липня до 11 серпня Франція прийматиме спортсменів та вболівальників із різних куточків світу.

На Олімпіаді-2024 розіграють 329 наборів медалей. Всього буде 48 видів змагань у 32 спортивних дисциплінах.

До 28 основних видів спорту додано ще 4: брейкінг (брейк-данс); скейтбординг; спортивне скелелазіння; серфінг.

Брейк-данс потрапив у програму змагань вперше за історію Олімпійських ігор. Серфінг, скейтбординг та скелелазіння дебютували в Токіо у 2021.

Додаткові спортивні дисципліни в оргкомітеті Ігор характеризують як більш молодіжні.

Фото: Франція приймає Олімпіаду-2024 (Getty Images)

Крім того, інновацією Олімпіади в Парижі є гендерна збалансованість – кількість чоловік і жінок серед спортсменів буде рівною.

Всі види спорту на Олімпіаді в Парижі

Академічне веслування

Змагання відбудуться з 27 липня по 3 серпня на Національному олімпійському морському стадіоні Іль-де-Франс у Вер-сюр-Марні. Програма веслування включає загалом 14 змагань, по сім для чоловіків і жінок в однакових класах човнів. Зокрема це будуть одиночні, парні заїзди, а також заїзди у двійках, четвірках та вісімках.

Бадмінтон

Турніри з бадмінтону заплановані на 27 липня – 5 серпня на арені Porte de la Chapelle. Загалом 172 бадмінтоністи з рівною кількістю жінок і чоловіків змагатимуться за 5 наборів медалей.

Баскетбол

Змагання з цього виду спорту відбудуться з 27 липня по 11 серпня 2024 у двох дисциплінах: баскетбол, баскетбол 3×3.

Відбіркові матчі з баскетболу 5 на 5 відбудуться на стадіоні П’єра Моруа в Ліллі, а фінальна фаза пройде на Accor Arena в Парижі. Змагання 3x3 проходитимуть на Place de la Concorde (площа Згоди в Парижі). Від кожної країни можуть бути представлені команди жінок і чоловіків по 12 осіб.

Бокс

Змагання заплановано з 27 липня по 10 серпня. Відбіркові поєдинки відбуватимуться на Arena Paris Nord у Вільпенті, а медальні (півфінали та фінали) – на знаменитому стадіоні Roland Garros. У боксерській програмі буде 7 вагових категорій для чоловіків (на одну зменшена кількість категорій як порівняти з минулими Іграми) і 6 для жінок (додана 1 категорія 50 кг).

Брейк-данс

Дебютний вид спорту на Олімпіаді-2024 та перша танцювальна дисципліна в історії літніх Ігор. Змагання пройдуть з 9 по 10 серпня на площі Згоди у столиці Франції. Команди B-boys та B-girls від кожної країни можуть складати до 4 осіб (по 2 кожної статі).

Боротьба

Змагання з боротьби пройдуть з 5 по 11 серпня в Grand Palais Ephemere на Марсовому полі. Очікується, що на цих Іграх змагатимуться 288 борців у 18 різних вагових категоріях. Чоловіки зустрінуться у двобоях у вільній та греко-римській боротьбі, тоді як жінки братимуть участь лише у вільній боротьбі за 18 медалей.

Велоспорт

У програмі зазначені змагання BMX, BMX-фрістайл, трекові гонки, маунтінбайк, шосейні гонки. Вони триватимуть з 27 липня до 11 серпня на 4 майданчиках. Всього буде розіграно 22 комплекти медалей.

Водні види спорту

Включають артистичне плавання, водне поло, плавання, стрибки у воду. Змагання з артистичного плавання заплановано на 5-10 серпня в Паризькому центрі водних видів спорту. Буде розіграно по комплекту медалей для жінок і чоловіків. У стрибках у воду (27 липня - 11 серпня) розіграють 8 комплектів у синхронних та індивідуальних заліках. Турніри з водного поло відбудуться 27 липня - 11 серпня. Буде розіграно по комплекту медалей для чоловічих та жіночих команд. 27 змагань за медалі буде у плаванні в басейні (естафети, марафон, вільний стиль, батерфляй, брас, індивідуальне комплексне плавання).

Волейбол

Турніри заплановані на період з 27 липня по 11 серпня 2024. У змаганнях візьмуть участь 24 волейбольні команди та 48 команд з пляжного волейболу. Ігри з волейболу в приміщенні відбудуться на Paris Expo Porte de Versailles, а турнір з пляжного волейболу – на стадіоні Ейфелева вежа на Марсовому полі.

Гандбол

Змагання відбудуться з 25 липня по 11 серпня 2024. Відбіркові матчі прийматиме South Paris Arena 6, а фінальна фаза відбудеться на стадіоні Pierre Mauroy у Ліллі. 12 команд у двох групах поборються між собою по коловій системі, після чого йтимуть матчі на вибування, починаючи з чвертьфіналу та завершаться фіналом і матчем за бронзу.

Гольф

У турнірах з гольфу на Le Golf National у Гіянкурі візьмуть участь 120 гравців (по 60 кожної статі). Гольфісти зіграють у трьох раундах та фіналі чотириденного індивідуального турніру зі страк-плею на 72 лунки. Чоловічий турнір відбудеться 1-4 серпня, а жіночий – 7-10 серпня.

Веслування на каное

Змагання з веслування на каное проходитимуть у двох основних дисциплінах: веслування на каное (з 27 липня по 5 серпня) та спринт на каное (з 6 по 10 серпня) на Національному олімпійському морському стадіоні Іль-де-Франс у Вер-сюр-Марні. Буде розіграно 16 комплектів нагород.

Гімнастика

Змагання заплановано у трьох категоріях: спортивна гімнастика, художня гімнастика та стрибки на батуті. Турнір з художньої гімнастики (27 липня – 5 серпня) і стрибки на батуті (2 серпня) відбудуться на Bercy Arena, а спортивна гімнастика – на Porte de La Chapelle Arena з 8 по 10 серпня. Загалом буде розіграно 18 комплектів медалей.

Дзюдо

Двобої у 7 вагових категоріях для кожної статі відбудуться з 27 липня по 3 серпня в Grand Palais Ephemere на Марсовому полі. Кожен НОК міг зареєструвати максимум чотирнадцять дзюдоїстів, по сім для чоловіків і жінок у кожній ваговій категорії. Серед атлетів розіграють 15 наборів медалей.

Кінний спорт

Змагання відбудуться з 27 липня по 6 серпня у Версальському палаці. Заявлено участь 200 вершників у трьох дисциплінах як в індивідуальних, так і в командних змаганнях: виїздка, триборство та конкур. На кону 6 комплектів нагород.

Легка атлетика

Легка атлетика у програмі Олімпіади запланована на 1-11 серпня 2024. Спортсмени змагатимуться за 48 наборів медалей у трьох різних дисциплінах: легка атлетика, марафонський біг по шосе та спортивна ходьба. Вперше в історії на змаганнях буде однакова кількість медалей серед чоловіків і жінок. До того ж з переліку дисциплін буде виключена чоловіча шосейна спортивна ходьба на 50 км, а на заміну їй прийде змішана (за участі чоловіків та жінок) дисципліна спортивної ходьби.

Настільний теніс

Турніри з настільного тенісу заплановані з 27 липня по 10 серпня на паризькій Expo Porte de Versailles. На цих Іграх загалом 172 гравці братимуть участь у п’яти змаганнях за медалі (по дві для кожної статі та змішані).

Вітрильний спорт

Змагання з вітрильного спорту пройдуть з 28 липня по 8 серпня в Марсельській пристані. Буде розіграно 10 наборів медалей серед чоловіків та жінок у віндсерфінгу, кайтборді, скіфі, на кільових шлюпках та перегони на двомісних лодках-дінгі.

Регбі-7

Турніри з регбі на літніх Олімпійських іграх 2024 заплановані на 24-30 липня на Стад де Франс. Команди по 12 осіб (чоловічі та і жіночі) змагатимуться між собою у відповідних турнірах. Вперше матчі з регбі-7 розпочнуться за два дні до церемонії відкриття відбірковими та чвертьфінальними стадіями серед чоловіків. Жіночі змагання пройдуть 28-30 липня.

Серфінг

Змагання з серфінгу заплановані на 27 липня – 5 серпня 2024 на пляжі Теахупоо (Таїті, Французька Полінезія). Це рекорд за дальністю проведення медальних змагань за межами приймаючого міста Олімпіади. Загалом 48 серфінгістів (по 24 кожної статі) змагатимуться н шортбордах за два комплекти нагород.

Скейтбординг

Турніри пройдуть з 27 липня по 7 серпня на площі Згоди в Парижі. Скейтбордисти змагатимуться за 4 набори медалей (дисципліни "стріт" та "парк" для чоловіків і жінок).

Сучасне п'ятиборство

Сучасне п'ятиборство складається з 5 видів змагань: стрільба з пістолета, фехтування на шпазі, плавання вільним стилем на 200 м , конкур та біг на 3200 м. Турніри мають відбутися з 8 по 11 серпня 2024 у Версальському палаці та на Північній паризькій арені. Буде розіграно 2 комплекти медалей для жінок і чоловіків.

Спортивне скелелазіння

Змагання зі скелелазіння заплановано на 5-10 серпня на арені Le Bourget Sport Climbing Venue у Сен-Дені . Цей вид спорту буде представлений у програмі Олімпіади вдруге після офіційного дебюту в Токіо у 2021 році. Серед спортсменів розіграють 4 набори медалей у дисциплінах: комбінований боулдерінг і швидкість.

Стрільба

Спортивні заходи відбудуться з 27 липня по 5 серпня 2024 року в Національному стрілецькому центрі в Шатору. У кульовій та стендовій стрільбі серед чоловіків і жінок та у змішаних командах розіграють 15 комплектів медалей.

Стрільба з лука

Змагання триватимуть протягом семи днів, з 25 липня по 4 серпня у Палаці інвалідів. 128 лучників (по 64 кожної статі) змагатимуться за 5 наборів нагород. До олімпійської програми вдруге повертаються змішані команди зі стрільби.

Теніс

Тенісні турніри на Олімпійських іграх 2024 в Парижі заплановано провести з 27 липня по 4 серпня на стадіоні "Ролан Гаррос". З агалом 172 гравці візьмуть участь у змаганнях за 5 комплектів медалей: в одиночному та парному розрядах для чоловіків і жінок і змішаному подвійному.

Тріатлон

Олімпійський тріатлон складається з трьох етапів: заплив на 1,5 км, велосипедний заїзд на 40 км і біг на 10 км. Змагання заплановано на 30 липня – 5 серпня на мосту Олександра III. 110 спортсменів поборються за 3 комплекти медалей: серед чоловіків і жінок та у змішаній естафеті.

Тхеквондо

Змагання п ройдуть з 7 по 10 серпня у Великому палаці Єлисейських полів. 128 тхеквондистів змагатимуться у 8-ми різних вагових категоріях (по чотири для кожної статі) відповідно за 8 комплектів медалей.

Важка атлетика

Спортивна подія запланована з 7 по 11 серпня на Expo Porte de Versailles . У програму важкої атлетики на Олімпіаді-2024 було внесено кілька значних змін, адже скоротилася кількість категорій з 14 (як було в Токіо) до 10. 120 важкоатлетів змагатимуться в кожній із вагових категорій за 10 наборів медалей.

Фехтування

Відбудеться з 27 липня по 4 серпня на арені Гран-Пале Великого палацу в Парижі. Фехтувальники змагатимуться за 12 наборів медалей в індивідуальних і командних заліках з усіх трьох видів зброї (рапіра, шпага та шабля).

Футбол

Футбольний турнір заплановано з 24 липня по 10 серпня 2024. Окрім Парижа, приймаючого Олімпійські ігри, матчі також будуть зіграні в Бордо, Десін Шарп’є (біля Ліона), Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні .

Змагання відбудуться серед команд чоловіків та жінок із 23 країн. Чоловічі команди обмежуються гравцями віком до 23 років (лише 3 гравці можуть бути старшими), а для жіночих команд вікових обмежень немає.

Хокей на траві

Змагання відбудуться з 27 липня по 9 серпня 2024 у передмісті Парижа Коломбі на стадіоні "Ів дю Мануар". 12 жіночих та чоловічих команд у двох групах поборються за круговою системою. Після цього пройдуть матчі плей-офф, починаючи з чвертьфіналу і закінчуючи фіналом та матчем за бронзові медалі.

Фото: на Олімпіаді в Парижі відбудуться змагання з 32 видів спорту (x.com/Paris2024)

В яких змаганнях буде представлена Україна

Повний список учасників від України на Олімпіаді в Парижі ще формується. За даними Національного олімпійського комітету (НОК) України на 2 липня 2024, ліцензії на XXXIII Ігри у Франції отримали 138 спортсменів. Найбільше – у дисциплінах "футбол" (18) та "легка атлетика" (24).

Відомо, що українці братимуть участь у змаганнях з 27 видів спорту: бадмінтон бокс, греко-римська боротьба, жіноча боротьба, вільна боротьба, брейкінг, важка атлетика, велосипедний спорт (шосе, маунтенбайк), веслування академічне, на байдарках і каное, веслувальний слалом, спортивна та художня гімнастика, дзюдо, легка атлетика, плавання, плавання синхронне, стрибки у воду, стрільба з лука, кульова стрільба, стендова стрільба, сучасне п'ятиборство, фехтування, футбол, настільний теніс, теніс.

У прогнозах напередодні Олімпіади збірній України пророкують 14 місце з 17 медалями.

Аналітики Gracenote за місяць до змагань припустили, що українські атлети здобудуть 2 золоті, 5 срібні та 10 бронзових медалей.

Фаворитом майбутніх Ігор може стати США зі 123 медалями. На другому місці – Китай (87), на третьому – Велика Британія (62). Франції пророкують 56 нагород і 4-те місце в медальному заліку. За країною-господаркою Олімпіади на 5-й позиції прогнозу перебуває Австралія з 48 медалями.

При підготовці матеріалу використовувалися наступні джерела: офіційний портал Олімпійських ігор у Франції, Wikipedia, прогноз Gracenote на 26 червня 2024, дані порталу НОК України.