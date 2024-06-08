Літні Ігри – найуспішніші. Історія перемог України на Олімпіадах

За історію участі України на Олімпійських іграх саме літні змагання принесли нашій збірній найбільше медалей. Тріумфальні виступи зробили відомими на весь світ Лілію Подкопаєву, Олександра Усика, Ольгу Харлан, Жана Беленюка та інших. Олімпіада-2024 у Парижі для українських атлетів буде восьмою за рахунком.

Більше про історію досягнень українських спортсменів та чого чекати від Ігор у Парижі – в матеріалі РБК-Україна .

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Здобуток українських спортсменів на Олімпійських іграх

В олімпійській "скарбничці" незалежної України 148 медалей. Наша країна брала участь у 7 літніх та 8 зимових Олімпіадах.

При цьому найбільшу кількість нагород українські атлети вибороли саме під час літніх змагань – 139 медалей.

Атланта, 1996 рік – 23 медалі та 9 місце в олімпійському заліку (9 золотих, 2 срібних, 12 бронзових)

– 23 медалі та 9 місце в олімпійському заліку (9 золотих, 2 срібних, 12 бронзових) Сідней, 2000 рік – 23 медалі та 21 місце (3 золотих, 10 срібних, 10 бронзових)

– 23 медалі та 21 місце (3 золотих, 10 срібних, 10 бронзових) Афіни, 2004 рік – 22 медалі та 13 місце (8 золотих, 5 срібних, 9 бронзових)

– 22 медалі та 13 місце (8 золотих, 5 срібних, 9 бронзових) Пекін, 2008 рік – 22 медалі та 12 місце (7 золотих, 4 срібних, 11 бронзових)

– 22 медалі та 12 місце (7 золотих, 4 срібних, 11 бронзових) Лондон, 2012 рік – 19 медалей та 14 місце (5 золотих, 4 срібних, 10 бронзових)

– 19 медалей та 14 місце (5 золотих, 4 срібних, 10 бронзових) Ріо-де-Жанейро, 2016 рік – 11 медалей та 31 місце (2 золотих, 5 срібних, 4 бронзових)

– 11 медалей та 31 місце (2 золотих, 5 срібних, 4 бронзових) Токіо, 2020 рік (фактично відбулася у 2021 через пандемію) – 19 медалей та 44 місце (1 золота, 6 срібних, 12 бронзових)

"Наймедальнішим" видом спорту на всіх літніх Олімпіадах для українців є боротьба (загалом 18 медалей), на другому місці – бокс (15 медалей).

Варто зазначити, що на зимових Олімпіадах Україна виборола 9 медалей, найбільше – у біатлоні.

Наші чемпіони. Історія переможних змагань України

Історія українців на Олімпіаді почалася, коли територія нашої країни входила до складу імперської Росії та Австро-Угорщини. В радянські часи атлети з України брали участь в Іграх у складі союзної збірної.

У 1992 році незалежна Україна була представлена на літній Олімпіаді, але у складі так званої "об'єднаної збірної" спортсменів країн колишнього СРСР. Тоді золоту медаль у греко-римській боротьбі здобув спортсмен із Луганська Олег Кучеренко, а гімнастка Тетяна Гуцу стала першою українською спортсменкою, що виборола повний комплект олімпійських нагород.

Збірна спортсменів під українським прапором вперше поїхала на зимову Олімпіаду в 1994 році, де тріумфально виступила фігуристка Оксана Баюл. А з 1996-го Україна бере участь у літніх Іграх. Той рік був найуспішнішим для нашої збірної, яка загалом здобула 23 нагороди.

Гімнастка Лілія Подкопаєва поповнила українську "скарбничку" 2 золотими та 1 срібною медалями. Спортсменка здобула на Олімпіаді в Атланті нагороду вищого ґатунку у багатоборстві серед жінок та у вільних вправах, також вона посіла друге місце у вправах на колоді.

Серед золотих призерів Олімпіади 1996 були також гімнастка Катерина Серебрянська, а боксер Володимир Кличко після перемоги на Іграх того року почав свою професійну кар'єру.

З Сіднею у 2000 році українці привезли 22 медалі. Серед призерок була плавчиня Яна Клочкова, яка завоювала два "золота" і "срібло". "Золото" також отримав Микола Мільчев зі стрільби.

Фото: олімпійська чемпіонка Яна Клочкова (Getty Images)

Плавець Денис Силантьєв брав участь у 4-х Олімпіадах, але найуспішнішими для нього були Ігри в Австралії, де він здобув "срібло".

Через 4 роки на Олімпіаді в Афінах Клочкова знов виборола дві вищі нагороди для української збірної. Вона стала першою плавчинею, яка захистила олімпійські титули в комплексному плаванні (на 200 і 400 м) на двох Іграх поспіль.

Борчиня Ірина Мерлені здобула "золото" у 2004 році, наступної літньої Олімпіади виграла бронзу.

Також у 2008 році призерками на Іграх у Пекіні стала жіноча команда з фехтування, до складу якої входили Ольга Харлан, Ольга Жовнір, Галина Пундик та Олена Хомрова. Тоді дівчата здобули "золото".

Фехтувальниця Ольга Харлан є чотириразовою олімпійською чемпіонкою (командне "золото" у 2008 та срібло у 2016, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 та 2016 в особистому заліку.

Фото: Ольга Харлан змагалася на 4 Олімпіадах (Getty Images)

Боксер Василь Ломаченко здобув своє перше "золото" на Олімпіаді в Пекіні у 2008 році, а через 4 роки у Лондоні він став дворазовим олімпійським чемпіоном. Тоді ж вищу нагороду на Іграх здобув ще один український боксер – Олександр Усик.

У 2016 році "золотими" призерами Олімпіади стали каноїст Юрій Чебан та гімнаст Олег Верняєв (змагання на паралельних брусах). Останній взяв ще і "срібло" в індивідуальному заліку.

Срібну медаль у греко-римській боротьбі на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро отримав Жан Беленюк, а на Олімпіаді-2020 в Токіо спортсмен виборов "золото" для України.

Фото: призер двох Олімпіад Жан Беленюк (Getty Images)

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна на Іграх у Японії здобула "бронзу".

Україна на Олімпіаді-2024. Хто братиме участь та на які результати чекати

Наразі відомо, що до складу української збірної увійдуть 105 спортсменів та спортсменок (список ще може розширитися).

Вони братимуть участь у 22 змаганнях з таких видів спорту: бадмінтон бокс, греко-римська боротьба, жіноча боротьба, важка атлетика, веслування академічне, на байдарках і каное, веслувальний слалом, велоперегони на шосе та маунтенбайк, спортивна та художня гімнастика, легка атлетика, плавання, плавання синхронне, стрибки у воду, стрільба з лука, кульова стрільба, стендова стрільба, сучасне п'ятиборство, фехтування, футбол, настільний теніс.

На Олімпіаду в Париж поїде стрибунка у висоту Ярослава Магучіх , яка вже є "бронзовою" призеркою Ігор-2020.

, яка вже є "бронзовою" призеркою Ігор-2020. Ліцензію на змагання у римській боротьбі отримав "золотий" призер минулої Олімпіади Жан Беленюк .

. Серед спортсменів-кандидатів у списку Національного олімпійського комітету значиться тенісистка Еліна Світоліна .

. Чотириразова призерка Ігор Ольга Харлан також братиме участь в Олімпіаді-2024. МОК допустив фехтувальницю попри дискваліфікацію на чемпіонаті світу в Італії, коли Харлан відмовилася потиснути руку росіянці.

У прогнозі Gracenote щодо результатів ХХХІІІ Олімпійських ігор збірна України перебуває на 19 сходинці медального заліку. Аналітики вважають, що українські атлети можуть здобути 13 медалей: 2 золоті, 1 срібну та 10 бронзових. Найуспішнішими для нашої збірної називають змагання у бойових мистецтвах, греблі, стрільбі, плаванні, фехтуванні та легкій атлетиці.

Фаворитом Ігор дослідники вважають США – збірна може здобути 125 медалі. На другому місці – Китай (90), на третьому – Велика Британія (62). Франції пророкують 55 нагород і четверте місце в медальному заліку.

При підготовці використовувалися: інформація з Wikipedia, прогноз Gracenote, публікації порталу Національного олімпійського комітету України.