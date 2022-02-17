Конькобежка Такаги принесла Японии "золото" Олимпийских игр

В забеге приняло участие 30 спортсменок.

Быстрее всего преодолела дистанцию и установила олимпийский рекорд – Михо Такаги. Для 27-летней Японки эта награда стала четвертой на Играх в Пекине, ранее она выиграла три "серебра". До этого Такаги становилась олимпийской чемпионкой в 2018 году. А вообще у нее в "копилке" семь олимпийских наград (2-4-1).

"Серебро" выиграла нидерландка Ютта Лэрдам, а "бронзу" Бриттани Боу из США.

Результаты забега на 1000 м: