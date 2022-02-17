Конькобежка Такаги принесла Японии "золото" Олимпийских игр
На Олимпиаде в Пекин состоялся женский финал в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров. Победу одержала японка Михо Такаги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В забеге приняло участие 30 спортсменок.
Быстрее всего преодолела дистанцию и установила олимпийский рекорд – Михо Такаги. Для 27-летней Японки эта награда стала четвертой на Играх в Пекине, ранее она выиграла три "серебра". До этого Такаги становилась олимпийской чемпионкой в 2018 году. А вообще у нее в "копилке" семь олимпийских наград (2-4-1).
"Серебро" выиграла нидерландка Ютта Лэрдам, а "бронзу" Бриттани Боу из США.
Результаты забега на 1000 м:
- Михо Такаги (Япония) – 1:13,19
- Ютта Лэрдам (Нидерланды) – 1:13,83
- Бриттани Боу (США) – 1:14,61
Напомним, что швейцарка Гизин стала олимпийской чемпионкой по горнолыжной комбинации.
Добавим, что женская сборная Канады по хоккею победила в финале Олимпийских игр.