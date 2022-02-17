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Олимпийские игры-2022: мужская сборная Норвегии победила в лыжном двоеборье

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Пекин, Четверг 17 февраля 2022 15:17
Олимпийские игры-2022: мужская сборная Норвегии победила в лыжном двоеборье Фото: мужская сборная Норвегии (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде состоялись командные соревнования по лыжному двоеборью. Победу праздновала команда Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В борьбе за медали приняло участие десять команд.

Сначала спортсмены прыгали на лыжах с трамплина. А после прыжков с трамплина состоялась лыжная гонка.

Победитель прыжкового этапа стартует первым в лыжном кроссе. Остальные участники стартуют с отставанием, определяемым из расчета 4 секунды на каждое очко. Победитель кросса становится победителем соревнований.

Результаты лыжного двоеборья:

  1. Норвегия – 50:45,1
  2. Германия – 51:40,0
  3. Япония – 51:40,3

Напомним, что шведка Неслунд выиграла "золото" в скикроссе.

Также, конькобежка Такаги принесла Японии "золото" Олимпийских игр.

Добавим, что финский фристайлист получил перелом ключицы на Олимпиаде-2022.

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