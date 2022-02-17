Олимпийские игры-2022: мужская сборная Норвегии победила в лыжном двоеборье

На Олимпиаде состоялись командные соревнования по лыжному двоеборью. Победу праздновала команда Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт .

В борьбе за медали приняло участие десять команд.

Сначала спортсмены прыгали на лыжах с трамплина. А после прыжков с трамплина состоялась лыжная гонка.

Победитель прыжкового этапа стартует первым в лыжном кроссе. Остальные участники стартуют с отставанием, определяемым из расчета 4 секунды на каждое очко. Победитель кросса становится победителем соревнований.

Результаты лыжного двоеборья: