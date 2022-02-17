Олимпийские игры-2022: мужская сборная Норвегии победила в лыжном двоеборье
На Олимпиаде состоялись командные соревнования по лыжному двоеборью. Победу праздновала команда Норвегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В борьбе за медали приняло участие десять команд.
Сначала спортсмены прыгали на лыжах с трамплина. А после прыжков с трамплина состоялась лыжная гонка.
Победитель прыжкового этапа стартует первым в лыжном кроссе. Остальные участники стартуют с отставанием, определяемым из расчета 4 секунды на каждое очко. Победитель кросса становится победителем соревнований.
Результаты лыжного двоеборья:
- Норвегия – 50:45,1
- Германия – 51:40,0
- Япония – 51:40,3
Напомним, что шведка Неслунд выиграла "золото" в скикроссе.
Также, конькобежка Такаги принесла Японии "золото" Олимпийских игр.
Добавим, что финский фристайлист получил перелом ключицы на Олимпиаде-2022.