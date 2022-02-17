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Олімпіада-2022: підсумки дня 17 лютого та медальний залік

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Пекін, Четвер 17 лютого 2022 18:25
Олімпіада-2022: підсумки дня 17 лютого та медальний залік Фото: Жіноча збірна Канади з хокею – чемпіонки Пекіна-2022 (AP Photo)
Автор: Антон Федорців

Тринадцятий день змагань на зимовій Олімпіаді в Пекіні завершився. 17 лютого розіграли шість комплектів нагород.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Медальний залік Олімпіади-2022 за підсумками 17 лютого:

Олімпіада-2022: підсумки дня 17 лютого та медальний залік

Жіночий хокейний турнір завершився перемогою збірної Канади. У фіналі "кленові листки" перестріляли принципових опоненток зі США (3:2). Бронзові нагороди вибороли фінки.

У гірськолижній комбінації тріумфувала Мішель Гізін. Швейцарка лише на п'ять сотих випередила свою співвітчизницю Венді Гольденер. Третьою на подіум піднялася Федеріка Бріньйоне (Італія).

Шведська фрістайлістка Сандра Неслунд здобула олімпійське "золото". У дисципліні скікрос вона залишила позаду Маріель Томпсон з Канади та німкеню Даніелу Майєр. Четверта учасниця фіналу була дискваліфікована.

Натомість Японія здобула золоту медаль у ковзанярському спорті. 27-річна Міхо Такагі здолала суперниць на дистанції 1000 м. Срібна нагорода дісталася нідерландці Ютті Лердам, а доповнила п'єдестал Бріттані Боу (США).

У лижному двоборстві серед чоловіків успіх відсвяткувала Норвегія. Другою фінішувала команда Німеччини. Із бронзовими медалями додому поїдуть японські спортсмени.

Жіночі змагання у фігурному катанні виграла Анна Щербакова (ОКР). Вона за підсумками довільної програми випередила іншу росіянку – Олександру Трусову. "Бронза" дісталася Каорі Сакамото з Японії.

До слова, нещасний випадок із переломом змусив фінського фрістайліста завершити виступи на Олімпійських іграх.

Також раніше визначилася сума призових, які отримає за медаль в Пекіні українець Олександр Абраменко.

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