Женская сборная Канады по хоккею победила в финале Олимпийских игр
На Олимпийских играх завершился хоккейный турнир среди женщин. В финальном матче сборная Канады обыграла команду США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
Финал
Канада – США 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Голы: Нерс (8), Пулен (16, 30) – Найт (37), Кессел (60)
Довольно быстро, в первом периоде Сара Нерс вывела Канаду вперед. Еще до окончания периода Мари-Филипп Пулен удвоила преимущество своей команды. В середине второго периода Пулен забросила третью шайбу в ворота американок. Еще до конца периода Хиллари Найт отыграла одну шайбу. А на последних секундах матча Аманда Кессел забросила вторую шайбу в ворота Канады, но сравнять счет американки не успели.
Матч за бронзу
Финляндия – Швейцария 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы: Вайникка (12), Тапани (44), Лайтинен (55), Карвинен (60).
В матче за третье место борьбы не вышло. Сборная Швейцарии смогла продержаться первые два периода, пропустив всего одну шайбу. Однако в последнем периоде сборная Финляндии забросила три шайбы и одержала разгромную победу.
Напомним, что можно прочесть когда и кто будет соревноваться за медали 17 февраля.
Добавим, что можно посмотреть итоги дня 16 февраля и медальный зачет.