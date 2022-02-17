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Женская сборная Канады по хоккею победила в финале Олимпийских игр

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Пекин, Четверг 17 февраля 2022 10:47
Женская сборная Канады по хоккею победила в финале Олимпийских игр Фото: женская сборная Канады (olympics.com)
Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх завершился хоккейный турнир среди женщин. В финальном матче сборная Канады обыграла команду США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

Финал

Канада – США 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Нерс (8), Пулен (16, 30) – Найт (37), Кессел (60)

Довольно быстро, в первом периоде Сара Нерс вывела Канаду вперед. Еще до окончания периода Мари-Филипп Пулен удвоила преимущество своей команды. В середине второго периода Пулен забросила третью шайбу в ворота американок. Еще до конца периода Хиллари Найт отыграла одну шайбу. А на последних секундах матча Аманда Кессел забросила вторую шайбу в ворота Канады, но сравнять счет американки не успели.

Матч за бронзу

Финляндия – Швейцария 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Вайникка (12), Тапани (44), Лайтинен (55), Карвинен (60).

В матче за третье место борьбы не вышло. Сборная Швейцарии смогла продержаться первые два периода, пропустив всего одну шайбу. Однако в последнем периоде сборная Финляндии забросила три шайбы и одержала разгромную победу.

Напомним, что можно прочесть когда и кто будет соревноваться за медали 17 февраля.

Добавим, что можно посмотреть итоги дня 16 февраля и медальный зачет.

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