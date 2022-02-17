Женская сборная Канады по хоккею победила в финале Олимпийских игр

На Олимпийских играх завершился хоккейный турнир среди женщин. В финальном матче сборная Канады обыграла команду США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт .

В матче за третье место борьбы не вышло. Сборная Швейцарии смогла продержаться первые два периода, пропустив всего одну шайбу. Однако в последнем периоде сборная Финляндии забросила три шайбы и одержала разгромную победу.

Довольно быстро, в первом периоде Сара Нерс вывела Канаду вперед. Еще до окончания периода Мари-Филипп Пулен удвоила преимущество своей команды. В середине второго периода Пулен забросила третью шайбу в ворота американок. Еще до конца периода Хиллари Найт отыграла одну шайбу. А на последних секундах матча Аманда Кессел забросила вторую шайбу в ворота Канады, но сравнять счет американки не успели.

Напомним, что можно прочесть когда и кто будет соревноваться за медали 17 февраля.

Добавим, что можно посмотреть итоги дня 16 февраля и медальный зачет.