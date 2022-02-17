Финский фристайлист получил перелом на Олимпиаде-2022: неожиданный виновник

Сегодня на Олимпийских играх происходила квалификация у фристайлистов в дисциплине хафпайп. В ходе соревнований серьезную травму получил Йон Саллинен из Финляндии.

Саллинен во время одного из прыжков врезался в оператора и упал сам. После падения спортсмен сломал ключицу. Он вышел на вторую попытку, но из-за боли не смог хорошо выступить и не пробился в финал.

"Надеюсь, с оператором все хорошо, извините", – сказал Саллинен на финише, ожидая своих оценок за попытку.

"На предпоследнем прыжке я набрал небольшую скорость и глубоко приземлился. Когда я исполнил последний прыжок, я задел лыжу на свежем снегу и врезался в оператора. Надеюсь, он здоров", – говорит финский фристайлист.

Также он рассказал о переломе ключицы полученном при падении. "Там был настоящий треск. Я услышал небольшой треск и почувствовал какое-то движение. Я даже не был уверен, стоит ли мне ехать на втором круге, потому что это было очень больно", – рассказал Йон Саллинен.