Финский фристайлист получил перелом на Олимпиаде-2022: неожиданный виновник
Сегодня на Олимпийских играх происходила квалификация у фристайлистов в дисциплине хафпайп. В ходе соревнований серьезную травму получил Йон Саллинен из Финляндии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
Саллинен во время одного из прыжков врезался в оператора и упал сам. После падения спортсмен сломал ключицу. Он вышел на вторую попытку, но из-за боли не смог хорошо выступить и не пробился в финал.
"Надеюсь, с оператором все хорошо, извините", – сказал Саллинен на финише, ожидая своих оценок за попытку.
"На предпоследнем прыжке я набрал небольшую скорость и глубоко приземлился. Когда я исполнил последний прыжок, я задел лыжу на свежем снегу и врезался в оператора. Надеюсь, он здоров", – говорит финский фристайлист.
Также он рассказал о переломе ключицы полученном при падении. "Там был настоящий треск. Я услышал небольшой треск и почувствовал какое-то движение. Я даже не был уверен, стоит ли мне ехать на втором круге, потому что это было очень больно", – рассказал Йон Саллинен.
Напомним, что конькобежка Такаги принесла Японии "золото" Олимпийских игр.
Также вспомним, что швейцарка Гизин стала олимпийской чемпионкой по горнолыжной комбинации.
Добавим, что женская сборная Канады по хоккею победила в финале Олимпийских игр.