Олимпиада-2022: шведка Неслунд выиграла "золото" в ски-кроссе
Состоялся финал у фристайлисток в дисциплине ски-кросс. Олимпийской чемпионкой стала Сандра Неслунд из сборной Швеции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В финале за медали соревновались четыре спортсменки.
Олимпийское золото выиграла шведка Сандра Неслунд. Для него это дебютная олимпийская награда.
Второе место заняла представительница Канады – Мариелль Томпсон. Для 29-летней канадки это вторая олимпийская медаль в карьере, в Сочи-2014 она выиграла "золото".
Третьей финишировала швейцарка Фанни Смит, но ее дисквалифицировали за нарушение правил. Таким образом "бронзу" получила немка Даниэла Майер. В немке это первая олимпийская медаль.
Напомним, что швейцарка Гизин стала олимпийской чемпионкой по горнолыжной комбинации.
Добавим, что женская сборная Канады по хоккею победила в финале Олимпийских игр.