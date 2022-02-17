Олимпиада-2022: шведка Неслунд выиграла "золото" в ски-кроссе

Состоялся финал у фристайлисток в дисциплине ски-кросс. Олимпийской чемпионкой стала Сандра Неслунд из сборной Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт .

В финале за медали соревновались четыре спортсменки.

Олимпийское золото выиграла шведка Сандра Неслунд. Для него это дебютная олимпийская награда.

Второе место заняла представительница Канады – Мариелль Томпсон. Для 29-летней канадки это вторая олимпийская медаль в карьере, в Сочи-2014 она выиграла "золото".

Третьей финишировала швейцарка Фанни Смит, но ее дисквалифицировали за нарушение правил. Таким образом "бронзу" получила немка Даниэла Майер. В немке это первая олимпийская медаль.