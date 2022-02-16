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Первая медаль Украины на Олимпиаде-2022: сколько призовых получит Абраменко

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Пекин, Среда 16 февраля 2022 19:01
Первая медаль Украины на Олимпиаде-2022: сколько призовых получит Абраменко Фото: Александр Абраменко (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Александр Абраменко завоевал серебряную награду на зимних Олимпийских играх в Пекине. Кроме почестей, спортсмен заслужил и денежное вознаграждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Перед зимней Олимпиадой стало известно, что размер призовых для украинских спортсменов будет таким, как и на летних Играх в Токио в прошлом году. Золотые медалисты получат по 125 тысяч долларов.

Поскольку Абраменко завоевал "серебро", то его финансовое вознаграждение будет меньше. Фристайлист заработал 80 тысяч "зеленых". Если кто-то из его коллег по сборной Украины успеет до завершения соревнований получить бронзовую медаль, то обогатится на 55 тысяч.

Каждая страна-участница зимних Олимпийских игр размер призовых определяет самостоятельно. Например, Соединенные Штаты для американских спортсменов установили вознаграждения за золотую, серебряную и бронзовую медали на уровне 37 500, 22 500 и 15 000 долларов соответственно.

Зато безусловный фаворит Олимпиады-2022 в медальном зачете – Норвегия – вообще не будет платить атлетам за завоеванные медали. Такое же решение приняли олимпийские комитеты Швеции, Соединенного Королевства и Новой Зеландии.

Напомним, что фристайлист Абраменко финишировал вторым в суперфинале по лыжной акробатике.

Ранее также вспомнили путь 33-летнего спортсмена ко второй в карьере олимпийской награде.

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