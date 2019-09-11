ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "ПриватБанк" пришли с обысками

Новости » Экономика    11.09.2019 - 13:46
В "ПриватБанк" пришли с обысками
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Обыски проводит полиция

Полиция проводит обыски в одном из отделений национализированного "ПриватБанка". Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе банка.

В пресс-службе заявили, что подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.

Отметим, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом Игорем Коломойским, бывшим владельцем "ПриватБанка". По данным пресс-службы, во время встречи Зеленский и Коломойский обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Перед вторым туром президентских выборов в Украине, 18 апреля 2019 года, Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

По данным НБУ, компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам "ПриватБанка", на сегодня должны банку в гривневом эквиваленте 240 млрд грн. Из этой сумы 212 млрд грн подтверждены аудиторским заключением кредиты плюс проценты, которые начислены, но не получены.

Совет НБУ утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год НБУ разрешил использовать загранпаспорт в банках
Новости Украины ПриватБанкбанки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь