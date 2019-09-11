В "ПриватБанк" пришли с обысками

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Обыски проводит полиция

Полиция проводит обыски в одном из отделений национализированного "ПриватБанка". Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе банка.

В пресс-службе заявили, что подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.

Отметим, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом Игорем Коломойским, бывшим владельцем "ПриватБанка". По данным пресс-службы, во время встречи Зеленский и Коломойский обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Перед вторым туром президентских выборов в Украине, 18 апреля 2019 года, Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

По данным НБУ, компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам "ПриватБанка", на сегодня должны банку в гривневом эквиваленте 240 млрд грн. Из этой сумы 212 млрд грн подтверждены аудиторским заключением кредиты плюс проценты, которые начислены, но не получены.