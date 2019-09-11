Рада хочет отменить госфинансирование партий, которые проиграли выборы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Предусматривается отмена финансирования партий, не преодолевших 5-процентный порог

Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №1029 президента Владимира Зеленского, которым отменяется государственное финансирование политических партий, которые проиграли на парламентских выборах, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 283 нардепа, также Рада поддержала подготовку закона ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Так, согласно предложению главы государства, все политические партии, не преодолевшие 5-процентный порог на выборах в ВР, не будут финансироваться из государственного бюджета. Сейчас государственное финансирование получают партии, которые получили более 2% голосов.

Также предусматривается сократить государственное финансирование партий. В законопроекте предлагается выделять политическим партиям лишь сотую часть от минимальной заработной платы, умноженную на общее количество избирателей на последних выборах в Раду. Сейчас коэффициент составляет 0,02.

В целом же законопроект дает старт перезапуску деятельности Национального агентства по предотвращению коррупцию.

Как писало РБК-Украина ранее, президент внес в Раду данный закон 29 августа.

Напомним, по результатам внеочередных парламентских выборов, на государственном финансировании оказались 11 политических партий. Госфинансирование эти партии должны получить с 1 января 2020 года. В частности, партия "Слуга народа" в 2020 году получит около 225 млн гривен.

Так, Рада одобрила финансирование партий за счет госбюджета с июля 2016 года: ВР приняла во втором чтении законопроект № 2123а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции". За соответствующее решение в целом проголосовали 229 нардепов при 226 минимально необходимых.