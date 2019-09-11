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Рада установила штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом

Новости » Политика    11.09.2019 - 11:34
Рада установила штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент поддержал законопроект №1047, определенный Зеленским как неотложный

Верховная рада Украины приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный, передает корреспондент РБК-Украина.

Изначально нардепы одобрили документ за основу 323-мя голосами. Однако потом его приняли в целом, это поддержал 331 парламентарий.

Так, целью закона является предупреждение преждевременного разрушения автодорог перегруженными транспортными средствами. Тем самым исключаются избыточные расходы бюджетных средств на устранение последствий такого разрушения и улучшаются условия безопасного движения на автомобильных дорогах.

Документом предусматривается законодательно закрепить возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме в порядке, установленном Кабинетом министров.

Штрафы

Проектом устанавливается, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Админответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте несет ответственное лицо - физическое лицо или руководитель юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, а в случае если в Единый государственный реестр транспортных средств внесены сведения о надлежащем пользователе соответствующего транспортного средства, - надлежащий пользователь транспортного средства, а если в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований отсутствуют на момент запроса сведения о руководителе юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, - лицо, исполняющее полномочия руководителя такого юрлица.

Предусматривается, что административно-хозяйственные штрафы будут засчитываться в государственный дорожный фонд Украины.

Кроме того, изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривается установление ответственности за невыполнение водителями транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки пассажиров и/или грузов требований уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию госполитики по вопросам безопасности на наземном транспорте и его территориальных органов, об остановке транспортного средства.

Напомним, в апреле комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде 8 созыва принять закон для увеличения штрафов за разрушение дорог, а именно за нарушение перевозок опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

Как писало РБК-Украина, парламенту предыдущего созыва также рекомендовали принять закон для противодействия перегрузке дорог автомобилями.

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