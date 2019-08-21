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Суд обязал НАБУ открыть дела против Порошенко и Климкина

Новости » Политика    21.08.2019 - 10:27
Суд обязал НАБУ открыть дела против Порошенко и Климкина
Фото: Петр Порошенко и Павел Климкин (УНИАН)

Решение суда должно быть выполнено в течение 24 часов

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения об уголовных правонарушениях пятого президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел страны Павла Климкина. Об этом говорится в решении суда от 15 августа 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно решению суда, НАБУ должно внести седения в реестр не позднее 24 часов после получения копии постановления.

В документе указывается, что заявитель подал в НАБУ заявление о совершенных Порошенко и Климкиным уголовных правонарушениях по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Вместе с тем, в решении суда не уточняется, в чем конкретно состояли преступления Порошенко Климкина.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко дважды приходил на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Отметим, ГБР сейчас расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, бюро открыло дело по факту возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине.

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