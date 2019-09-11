НАБУ открыло дело против Порошенко и Климкина

Фото: Петр Порошенко и Павел Климкин (РБК-Украина)

Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Порошенко и Климкина

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в ответ на запрос РБК-Украина.

В пресс-службе напомнили, что суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Порошенко и Климкина.

"В связи с вышеизложенным детектив Национального бюро 23.08.2019 внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда г. Киева", - говорится в сообщении.

Отметим, что кроме НАБУ, дела против Порошенко расследует и Государственное бюро расследований. Сейчас ГБР расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, бюро открыло дело по факту возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине.

В связи с этим, Порошенко чуть ли не каждую неделю вызывают на допрос. Отметим, что 10 сентября Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований.