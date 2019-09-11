ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цемах стал подозреваемым по делу о катастрофе MH17

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 17:01
Цемах стал подозреваемым по делу о катастрофе MH17
Фото: Владимир Цемах (УНИАН)

Нидерланды перевели Цемаха в статус подозреваемого по делу MH17

Нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха, который был свидетелем по делу о катастрофе MH17, в подозреваемого. Об этом в интервью DW сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

По ее словам, Совместная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорится, что на данный момент Цемах рассматривается в качестве подозреваемого. Также сообщается, что Пири была автором открытого письма президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором украинские власти просили не допустить передачи Цемаха российской стороне в рамках обмена пленными.

"С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - подчеркнула Пири.

Напомним, ранее в ПАСЕ призвали Россию сотрудничать относительно допроса Цемаха.

Как сообщил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, Цемах отказался от сделки со следствием. Украинская сторона не могла выдать его Нидерландам из-за положений Конституции.

Владимир Цемах был освобожден и передан Российской Федерации в рамках обмена пленными. Причастные к организации обмена заявляли, что включение фигуранта катастрофы MH17 в списки на обмен было одним из главных условий президента России Владимира Путина.

Австралия разочарована выдачей Цемаха России
Новости Украины НидерландыподозреваемыеMH17
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь