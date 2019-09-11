Зеленский представил нового министра иностранных дел

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Вадим Пристайко - министр иностранных дел

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса Президента.

По словам президента Украины, Зеленский доволен работой Пристайко в течение 4 месяцев.

"Я с ним работаю где-то 4 месяца. Я очень доволен нашей работой... Были сложные звонки и я видел как это делает Вадим, и я благодарен ему", - сказал Зеленский.

Также Пристайко, в свою очередь, отметил, что президент может рассчитывать на "дипломатическое воинство".

Отметим, Вадим Пристайко - заместитель председателя Офиса президента Украины, украинский дипломат. Глава миссии Украины при НАТО (с 7 июля 2017). С 31 мая 2019 года - член Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, Зеленский согласовал назначение народного депутата двух созывов Виктора Чумака на должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.

Как сообщало РБК-Украина, 4 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнение с должностей прокуроров 4 областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской. 10 сентября был уволен прокурор Запорожской области Валерий Романов.