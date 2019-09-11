Зеленский представил нового министра иностранных дел

Вадим Пристайко - министр иностранных дел
Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса Президента.
По словам президента Украины, Зеленский доволен работой Пристайко в течение 4 месяцев.
"Я с ним работаю где-то 4 месяца. Я очень доволен нашей работой... Были сложные звонки и я видел как это делает Вадим, и я благодарен ему", - сказал Зеленский.
Также Пристайко, в свою очередь, отметил, что президент может рассчитывать на "дипломатическое воинство".
Отметим, Вадим Пристайко - заместитель председателя Офиса президента Украины, украинский дипломат. Глава миссии Украины при НАТО (с 7 июля 2017). С 31 мая 2019 года - член Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Представления Президентом Украины Владимиром Зеленским Министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
Опубликовано Офис Президента Украины Вторник, 10 сентября 2019 г.
Напомним, Зеленский согласовал назначение народного депутата двух созывов Виктора Чумака на должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.
Как сообщало РБК-Украина, 4 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнение с должностей прокуроров 4 областей - Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской. 10 сентября был уволен прокурор Запорожской области Валерий Романов.