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ЕСПЧ начал слушания по делу Украины против России

Новости » Политика    11.09.2019 - 11:04
ЕСПЧ начал слушания по делу Украины против России
Фото: ЕСПЧ (facebook.com/DeadLawyers)

Украину представляет заместитель министра юстиции Иван Лищина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал слушания по межгосударственному делу "Украина против России" относительно обвинения российской стороны в нарушении Европейской конвенции прав человека в оккупированном Крыму. Об этом говорится на сайте суда.

Заседание началось с краткого зачитывания председательствующим судьей ключевых фактов дела. После этого позицию РФ начинает представлять заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Отметим, что Иван Лищина - основной представитель от Украины.

Краткое содержание предыдущих серий и планы на сегодня #КримЦеУкраїна #CrimeaIsUkraine #UAvsRU #gladiatorsUA #ТапкиПротивСкреп #обречены_на_победу Regional Center for Human Rights

Опубликовано Сергеем Заєцем Вторник, 10 сентября 2019 г.

Представители правительства РФ в ЕСПЧ по делу "Украины при РФ" выразили такие тезисы: жалобу 13 марта 2014 подало "нелегитимное правительство Украины", решения в Крыму (в период оккупации, - ред.) принимались органами, которые действовали в соответствии с законодательством Украины, военные РФ в Крыму в феврале 2014 были, но "в пределах, предусмотренных соглашением 1997 года".

Напомним, Украина подала заявление 13 марта 2014 года, украинская сторона ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Отметим, РБК-Украина писало, Организация объединенных наций опубликовала первый доклад генерального секретаря Антониу Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму.Также в докладе содержится призыв к России выполнить все свои обязательства по соблюдению прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом.

Кроме того, адвокат Дмитрий Динзе ранее заявил, что решение по делу освобожденного украинского политзаключенного Олега Сенцова в Европейском суде по правам человека может быть в этом году.

ЕСПЧ проведет слушания в рамках дела против России по Крыму В ЕСПЧ пройдет заседание по делу о нарушениях прав человека в Крыму
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