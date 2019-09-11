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Три заместителя главы Нацполиции вскоре покинут должности

Новости » Политика    11.09.2019 - 10:08
Три заместителя главы Нацполиции вскоре покинут должности
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В руководстве Нацполиции готовятся кадровые изменения

В руководящем составе Национальной полиции Украины готовятся кадровые изменения, три заместителя главы ведомства Сергея Князева будут уволены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на реестр деклараций уполномоченных лиц.

Так, декларации перед увольнением подали заместитель председателя НПУ - начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель председателя НПУ - начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец, а также первый заместитель председателя НПУ - начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин.

Виталий Невгад был назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины - начальником Главного следственного управления в сентябре 2017 года.

Вячеслав Аброськин был назначен на должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции в июле 2017 года.

Игорь Купранец занимал должность заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника Департамента защиты экономики (межрегиональный территориальный орган) с ноября 2016 года.

Напомним, ранее в мэрии Кривого Рога проходили обыски по делу о присвоении более 1 млн гривен на организации празднования дня города. Одному из фигурантов дела объявлено подозрение.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце августа начальники четырех областных Главных управлений Национальной полиции были уволены со своих должностей. Решение принято руководством Нацполиции согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины.

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