Снятие неприкосновенности: как это будет работать

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из Конституции Украины уберут гарантию депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал закон, которым вносятся изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности народных депутатов. РБК-Украина разбиралось, как данный механизм будет работать с 1 января 2020 года.

Суть закона об отмене неприкосновенности

Законом вносятся изменения в ст. 80 Конституции Украины, и с 1 января она будет изложена в новой редакции. В частности, из данной статьи будет изъята норма о гарантии депутатской неприкосновенности. В то же время нардепы не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Что было раньше

До вступления закона в силу для снятия неприкосновенности с нардепа останется старая процедура. Согласно ней, при наличии подозрения генпрокурор вносит в Раду представление, выступает с обоснованием, после чего парламент 226 голосами должен поддержать снятие неприкосновенности. При этом снятие неприкосновенности и разрешение на задержание и арест голосуются отдельно.

В то же время, перед самим голосованием проходит длительная процедура, так как нардепу дают пять дней на объяснения Регламентному комитету Рады, который, в свою очередь, имеет 20 дней на рассмотрение вопроса о снятии неприкосновенности.

Проголосовать в сессионном зале должны не позднее чем через 7 дней после передачи заключения Регламентного комитета. Вся эта длительность процедуры приводила, в том числе, к тому, что подозреваемый мог "решить" вопросы в свою пользу или скрыться за границей.

Что изменится для депутатов

С 1 января 2020 эта процедура отменяется, и каждого нардепа смогут привлечь к ответственности по общепринятой процедуре, в том числе, в рамках расследований коррупционных преступлений. Это касается и парламентариев нынешнего созыва Верховной рады.

В то же время за нардепами сохраняется депутатский индемнитет, который гарантирует им право на свободные выступления и голосования в парламенте. Другими словами, за это их не смогут привлечь к уголовной ответственности.

Отметим, на депутатском индемнитете отдельный акцент сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Раде перед голосованием за изменения в Конституцию. Однако юристы не исключают, что для полноценной работы нового закона понадобятся изменения в закон о статусе народного депутата и другие правовые акты.