Комитет Рады рассматривает роспуск ЦИК

Фото: заседание комитета (РБК-Украина)

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти начал заседание

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти начал заседание с рассмотрения представления президента относительно досрочного роспуска состава Центральной избирательной комиссии. Об этом объявил председатель комитета Андрей Клочко, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, на заседании присутствуют председатель и другие представители ЦИК.

"Предлагаю рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий Центральной избирательной комиссии", - заявил Клочко.

Заседание Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления по вопросу досрочного прекращения полномочий Центральной избирательной комиссии. Опубликовано Гражданская сеть ОПОРА Среда, 11 сентября 2019 г.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос досрочного роспуска ЦИК уже 12 сентября. Отметим, что в Комитете избирателей Украины заявили, что отсутствуют объективные причины для роспуска Центральной избирательной комиссии.

В КИУ заявили, что решение о роспуске ЦИК должно базироваться на фактах, которые свидетельствуют о серьезных нарушениях в работе Центризбиркома. Также в КИУ отмечают, что проблемы в работе ЦИК на выборах этого года носили технический характер и не были связанные с незаконными или предвзятыми действиями членов комиссии.

В партии "Слуга народа" отметили, что сегодня комитет определится, выносить ли представление президента о роспуске ЦИК в сессионный зал.