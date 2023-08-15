Обстріл Одеси та нова військова допомога від США: новини за 14 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

Пожежі, зруйнований гіпермаркет та постраждалі: що відомо про нічний обстріл Одеси

Війська РФ завдали чергового комбінованого удару по містах України з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе. Вибухи пролунали в Одесі та Запоріжжі. В результаті атаки є руйнування та поранені.

Окупанти завдали кілька серій ударів по Одесі із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр". Спочатку в Одеській ОВА повідомили, що від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. У будинках вибуховою хвилею вибиті вікна.

Незабаром в ОВА повідомили, що, за попередніми даними, внаслідок нічної атаки поранення отримали троє людей, їм надається вся необхідна допомога.

Загарбники застосовували "Калібри" з акваторії Чорного моря, здійснюючи атаки з фрегата в районі окупованої Ялти. А "Шахеди" ворог запускав з території Приморсько-Ахтарська (РФ).

Після бухгалтерської помилки. США оголосили новий військовий пакет для України

Сполучені Штати Америки (США) виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів. Від попередніх він відрізняється не стільки сумою, як джерелом коштів.

"Ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні в захисті своєї території і свого народу", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, до пакета, вартістю 200 млн доларів, входять:

боєприпаси для ППО;

артилерійські снаряди;

протитанкові засоби;

додаткове обладнання для розмінування.

"Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі напади. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно", - підкреслив Блінкен.

Українські військові мають успіх в Урожайному Донецької області, - Маляр

Бійці Сил оборони України мають певний успіх в Урожайному на південному напрямку.

Наші захисники ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи", - сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Окрім того, Маляр повідомила, що українські бійці мали певні успіхи південніше та південно-східніше Старомайорського. Там вони закріплюються на певних ділянках.

Путін може відвідати Туреччину найближчими днями, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін може здійснити візит до Туреччини вже найближчими днями.

бути першим візитом Путіна до країни-члена НАТО з початку повномасштабної війни проти України.

Медіа повідомляє, що Анкара активізувала дипломатичну роботу щодо відновлення роботи "зернової ініціативи" перед візитом Путіна до Туреччини.

Так, Туреччина проводить багатосторонні переговори із зацікавленими країнами в координації з Міністерством закордонних справ, Міноборони та Міністерством торгівлі.

Готують нові "вибори" в Луганській області. СБУ викрила 15 колаборантів: імена

Служба безпеки встановила особи п'ятнадцяти колаборантів, які готують так звані "вибори" до місцевих окупаційних органів РФ на тимчасово окупованій території Луганської області. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення.

Як розповіли джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про таких осіб:

Олена Кравченко (1983 р.н.), голова "виборчої комісії ЛНР";

Максим Приходько, (1978 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";

Тетяна Приходько, (1972 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";

Катерина Терещенко, (1986 р.н.), секретар "виборчої комісії ЛНР";

Маріанна Скорнякова, (1990 р.н.), заступник голови "виборчої комісії ЛНР";

Володимир Бабенко, (1990 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";

Наталія Куліченко, (1972 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";

Оксана Никитюк Оксана, (1986 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";

Сергій Бєлов, (1983 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";

Олена Сакура, (1968 р.н.), член "виборчої комісії ЛНР";

Олександр Єрмоленко (1985 р.н.), "другий секретар Луганського республіканського комітету КПРФ";

Віталій Невеселий (1983 р.н.), "керівник Сєвєродонецького міського осередку політпартії "Новые люди";

Максим Уваров (1980 р.н.), "керівник Луганського регіонального відділення ЛПДР";

Геннадій Тараканов, "голова ради регіонального відділення партії "Справедливая Россия - за правду";

Денис Мирошниченко, "секретар Луганського відділення партії "Единая Россия".

Екс-генерала Шайтанова засудили до 12 років тюрми за держзраду

Шевченківський районний суд Києва визнав колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова винним у державній зраді, замаху на вчинення теракту та зберіганні боєприпасів. Його засудили до 12 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що колишній перший заступник керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ Валерій Шайтанов перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом "Бобиль" у полковника російської ФСБ Ігоря Єгорова.

Шайтанова також підозрювали у підготовці замаху на чеченського добровольця Адама Осмаєва.

Кримінальне провадження щодо співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ, який завербував засудженого, наразі перебуває на заочному розгляді у суді.

Росія може вдатись до ракетного терору на День Незалежності, - ГУР

Російські окупанти можуть вдатись до обстрілів території України на День Незалежності. Не виключено, що атаки можуть тривати кілька днів.

"На День Незалежності України агресивна Росія, звісно, може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або на день пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль", - сказав заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

При цьому Скібіцький не думає, що це може здивувати когось з українців.

За його словами, у таких обставинах рекомендації залишаються ті самі, які діють протягом всього часу повномасштабної війни: чуєш тривогу - йди в укриття.

При цьому він наголосив, що День Незалежності - це найголовніше державне свято. Адже на незалежність боролись дуже багато поколінь українців, і ця боротьба триває й зараз. Скібіцький додав, що це мотивація для усіх Сил безпеки та оборони нашої держави продовжувати свою завзяту та креативну роботу.

Зеленський відвідав Донецьку область та зустрівся з військовими

Президент України Володимир Зеленський вчора, 14 серпня, поїхав у Донецьку область. Там він відвідав 22 окрему механізовану бригаду.

Президент розповів, що 22 бригади зараз виконують завдання у складі тактичної групи "Адам" оперативно-тактичного рівня "Соледар". Він заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння.

"Обговорили з командиром бригади проблеми, з якими стикаються воїни, та пропозиції щодо їх вирішення", - додав Зеленський.

За його словами, він хотів би сам відвідати усі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них.

Німеччина планує щороку виділяти 5 млрд євро на допомогу Україні, - міністр

Німеччина хоче щороку виділяти по 5 мільярдів євро на допомогу Україні. Це, зокрема, стосується й постачання зброї.

Під час свого візиту до Києва він розповів, що у Німеччині вже розробили програму для щорічного фінансування допомоги Україні. Але для того, щоб вона набула чинності, таку ініціативу ще має затвердити німецький парламент.

Лінднер запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно". За його словами, ФРН уже надала Україні 22 млрд євро фінансової підтримки, з них 12 млрд євро військової допомоги.

Спека в Україні поки що не відступає: прогноз погоди на сьогодні

У вівторок, 15 серпня, очікується спека. При цьому синоптики обіцяють малохмарну погоду.

На території України очікується малохмарна та дуже спекотна погода. Крім того, буде й без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +14 +19 градусів, у південній частині до +23. При цьому вдень буде +28 +33 градуси.

У Карпатах вночі прогнозується +9 +14 градусів, а вдень +22 +27. Вітер східний або північно-східний, зовсім легкий - 3 - 8 метрів за секунду.