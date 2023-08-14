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СБУ затримала агента РФ, який "полював" за позиціями української артилерії під Авдіївкою

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Понеділок 14 серпня 2023 11:23
СБУ затримала агента РФ, який "полював" за позиціями української артилерії під Авдіївкою Фото: СБУ затримала агента РФ, який "полював" за позиціями української артилерії під Авдіївкою (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки затримала російського інформатора, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони поблизу передової на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що підозрюваний був на прямому зв’язку з кадровим співробітником Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (ГРУ).

Так, на початку серпня чоловік отримав від свого російського "куратора" першочергове завдання - виявити бойові позиції реактивної та ствольної артилерії ЗСУ на Авдіївському напрямку.

Він також приховано фіксував кількість та види важкої бронетехніки українських військ, яка рухалась на передню лінію східного фронту.

До того ж, фігурант "зливав" російській спецслужбі інформацію про наявність захисних інженерних споруд поблизу місцевих залізничних станцій та мостів.

Зазначається, що розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, у тому числі щодо спроб вогневого ураження позицій української артилерії.

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку місцевості поблизу одного з інфраструктурних об’єктів.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Покровська, якого російська воєнна розвідка дистанційно залучила до співпраці на користь країни-агресора.

У поле зору росіян він потрапив через свої регулярні антиукраїнські дописи у забороненій соцмережі "Однокласники". Зв’язок з окупантами він підтримував через власний акаунт, з якого реєструвався у російських пабліках.

Повідомляється, що ц своїх "звітах" російській спецслужбі інформатор детально описував об’єкти спостереження та їхню геолокацію з прив’язкою до місцевості.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили в Одесі зрадницю, яка займалась коригуванням російських ударів по місту.

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Служба безпеки України Авдіївка
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