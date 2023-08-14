У Донецькій області збільшилася кількість дезертирів серед армії РФ, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зазначається, що серед окупантів погіршився морально-психологічний стан.

"Так, за останній місяць серед представників російських військ знизився рівень виконавчої дисципліни серед представників особового складу противника", - йдеться у повідомленні.

Деталі про дезертирів серед окупантів

Повідомляється, що представники окупаційних "комендатури" ЗС РФ затримали близько 1 тисячі окупантів, які скоїли кримінальні та адміністративні правопорушення. Мова йде про:

самовільне залишення місця служби;

розпивання алкогольних напоїв;

вживання наркотичних речовин або інших психотропних засобів.

У ЦНС пояснили, що такі некоординовані дії з боку представників російських окупантів можуть посилити загрозу для цивільного населення окупованого регіону.

Дезертирство у російській армії

У російській армії почастішали випадки дезертирства. Так, наприклад, у тимчасово окупованій Арапівці Луганської області дезертували близько 90 російських військовослужбовців, вони самовільно залишили бойові позиції. У Сватове втекли 40 загарбників.

У Маріуполі та Новоазовську Донецької області дезертували 25 російських окупантів через припинення відпусток.

Водночас, у Запорізькій області близько 50 загарбників відмовилися воювати та вивели озброєння з ладу.