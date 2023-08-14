У Донецькій області збільшилася кількість дезертирів серед армії РФ, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Донецької області збільшилася кількість дезертирів серед армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зазначається, що серед окупантів погіршився морально-психологічний стан.
"Так, за останній місяць серед представників російських військ знизився рівень виконавчої дисципліни серед представників особового складу противника", - йдеться у повідомленні.
Деталі про дезертирів серед окупантів
Повідомляється, що представники окупаційних "комендатури" ЗС РФ затримали близько 1 тисячі окупантів, які скоїли кримінальні та адміністративні правопорушення. Мова йде про:
- самовільне залишення місця служби;
- розпивання алкогольних напоїв;
- вживання наркотичних речовин або інших психотропних засобів.
У ЦНС пояснили, що такі некоординовані дії з боку представників російських окупантів можуть посилити загрозу для цивільного населення окупованого регіону.
Дезертирство у російській армії
У російській армії почастішали випадки дезертирства. Так, наприклад, у тимчасово окупованій Арапівці Луганської області дезертували близько 90 російських військовослужбовців, вони самовільно залишили бойові позиції. У Сватове втекли 40 загарбників.
У Маріуполі та Новоазовську Донецької області дезертували 25 російських окупантів через припинення відпусток.
Водночас, у Запорізькій області близько 50 загарбників відмовилися воювати та вивели озброєння з ладу.
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