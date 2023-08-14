Росія може вдатись до ракетного терору на День Незалежності, - ГУР

Російські окупанти можуть вдатись до обстрілів території України на День Незалежності. Не виключено, що атаки можуть тривати кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького.

"На День Незалежності України агресивна Росія, звісно, може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або на день пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль", - сказав він.

При цьому Скібіцький не думає, що це може здивувати когось з українців.

За його словами, у таких обставинах рекомендації залишаються ті самі, які діють протягом всього часу повномасштабної війни: чуєш тривогу - йди в укриття.

При цьому він наголосив, що День Незалежності - це найголовніше державне свято. Адже на незалежність боролись дуже багато поколінь українців, і ця боротьба триває й зараз. Скібіцький додав, що це мотивація для усіх Сил безпеки та оборони нашої держави продовжувати свою завзяту та креативну роботу.

"Не в українських містах, а на Росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як, власне, в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Московія не побачить і не відчує", - підкреслив представник ГУР.

Обстріли України

Росіяни обстрілюють мирні міста України у будь-які дні, чи то робочі, вихідні чи святкові та у будь-який час доби. При цьому загарбники тяжіють до "сакральних" дат і до того, аби руйнувати світлі та пам'ятні для українців дні.

Тому, ворожих обстрілів можна очікувати й у святкові дні, як на День Незалежності.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що у ці дні наші військові будуть посилено, виважено та впевнено контролювати обстановку, як роблять це завжди.

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