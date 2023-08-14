Створять муніципалітети та призначать колаборантів. РФ готується до "виборів" у Сватовому

Держава-агресор Росія продовжує готуватись до проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, Росія продовжує незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України до свого суспільно-політичного простору.

Зокрема у населеному пункті Сватове, Луганської області, окупанти вимагають, щоб представники адміністрацій та сільських рад звільнилися із займаних посад за власним бажанням.

"Окупанти планують створити так звані "муніципалітети", які очолять місцеві колаборанти за результатами псевдовиборів на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня", - сказано у повідомленні.

Підготовка до фейкових виборів на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях України росіяни змушують працівників бюджетних установ подавати заяви на членство у партії "Єдина Росія". Зокрема така ситуація фіксується на Донбасі, а відбувається це для імітації виборчого процесу.

Як раніше повідомляли в Центрі національного спротиву, за завербованих членів партії російські загарбники обіцяють кошти.

Додамо також, що 6 серпня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про те, що в Кремлі готуються, що Володимира Путіна переоберуть на президентських виборах у 2024 році з результатом понад 90% голосів.

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