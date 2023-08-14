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Росія хоче перетворити окуповані території України на "сіру зону", - Данілов

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Понеділок 14 серпня 2023 14:08
Росія хоче перетворити окуповані території України на "сіру зону", - Данілов Фото: секретар РНБО України Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія не планує відновлювати тимчасово окуповані території України, а хоче перетворити їх на "сіру зону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова.

"Росія немає жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України. Реальністю є тільки інформаційна бутафорія. Мета - перетворення ТОТ на "сіру зону" перманентно триваючого екологічного лиха, всеросійське сміттєзвалище, землю не придатну до обробки та життя", - написав Данілов.

За його словами, неможливість перемогти Україну військовим шляхом обертається намаганнями компенсувати військові неспроможності тактикою "випаленої землі".

Секретар РНБО зазначив, що Росія не планує відновлення роботи підприємств на тимчасово окупованих територіях України з метою їх включення до економічної та енергетичної системи РФ.

Він вважає, що росіяни хочуть ще не зруйновані підприємства довести до критичного стану, в тому числі для можливості використання об’єктів критичної інфраструктури в якості "технологічної зброї" для створення максимальних перешкод наступальним діям Сил оборони України.

"Тільки повна деокупація ТОТ - гарантія економічної та соціальної трансформації", - наголосив Данілов.

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Війна Росії проти України Олексій Данілов РНБО
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