Спека в Україні поки що не відступає: прогноз погоди на завтра

У вівторок, 15 серпня, очікується спека. При цьому синоптики обіцяють малохмарну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

На території України очікується малохмарна та дуже спекотна погода. Крім того, буде й без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +14 +19 градусів, у південній частині до +23. При цьому вдень буде +28 +33 градуси.

У Карпатах вночі прогнозується +9 +14 градусів, а вдень +22 +27.

Вітер східний або північно-східний, зовсім легкий - 3 - 8 метрів за секунду.

Внаслідок високої температури в Україні оголошена пожежна небезпека. Синоптики попереджають про можливі пожежі 14 - 17 серпня у:

Київській,

Житомирській,

Вінницькій,

Черкаській області,

в Криму.

Погода у Києві та області

У столичному регіоні завтра буде невелика хмарність, а також без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі становитиме +14 +19 градусів, а вдень +28 +33. При цьому у столиці вночі буде +17 +19 градусів, а вдень +31 +33.

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