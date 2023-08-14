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Спека в Україні поки що не відступає: прогноз погоди на завтра

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Понеділок 14 серпня 2023 15:38
Спека в Україні поки що не відступає: прогноз погоди на завтра Фото: Спека в Україні поки що не відступає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 15 серпня, очікується спека. При цьому синоптики обіцяють малохмарну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

На території України очікується малохмарна та дуже спекотна погода. Крім того, буде й без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +14 +19 градусів, у південній частині до +23. При цьому вдень буде +28 +33 градуси.

У Карпатах вночі прогнозується +9 +14 градусів, а вдень +22 +27.

Вітер східний або північно-східний, зовсім легкий - 3 - 8 метрів за секунду.

Внаслідок високої температури в Україні оголошена пожежна небезпека. Синоптики попереджають про можливі пожежі 14 - 17 серпня у:

  • Київській,
  • Житомирській,
  • Вінницькій,
  • Черкаській області,
  • в Криму.

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Погода у Києві та області

У столичному регіоні завтра буде невелика хмарність, а також без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі становитиме +14 +19 градусів, а вдень +28 +33. При цьому у столиці вночі буде +17 +19 градусів, а вдень +31 +33.

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