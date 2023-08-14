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Екс-генерала Шайтанова засудили до 12 років тюрми за держзраду

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Понеділок 14 серпня 2023 14:25
Екс-генерала Шайтанова засудили до 12 років тюрми за держзраду Фото: екс-генерала Шайтанова засудили до 12 років тюрми за держзраду (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Шевченківський районний суд Києва визнав колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова винним у державній зраді, замаху на вчинення теракту та зберіганні боєприпасів. Його засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що колишній перший заступник керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ Валерій Шайтанов перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом "Бобиль" у полковника російської ФСБ Ігоря Єгорова.

Останній під позивним "Ельбрус" був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі влітку 2014 року.

Також правоохоронці встановили, що Шайтанов збирав і передавав російській стороні інформацію про таємні операції в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників, про оперативників і контррозвідників СБУ тощо.

Зазначається, що метою Шайтанова також було вбивство майора Збройних сил Чечні, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

Тоді правоохоронці попередили вбивство, заплановане російськими спецслужбами рф.

Шайтанова також підозрювали у підготовці замаху на чеченського добровольця Адама Осмаєва.

Кримінальне провадження щодо співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ, який завербував засудженого, наразі перебуває на заочному розгляді у суді.

Справа Шайтанова

Співробітники СБУ затримали Шайтанова у квітні 2020 року в результаті багатоетапної спецоперації.

Дані про зв'язки Шайтанова з ФСБ надійшли від західних союзників, а в МВС заявляли, що той готував замах ще й на тогочасного міністра Арсена Авакова.

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