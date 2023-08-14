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Воював проти ЗСУ на Бахмутському напрямку. Мешканцю Слов'янська оголосили підозру у зраді

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Понеділок 14 серпня 2023 19:11
Воював проти ЗСУ на Бахмутському напрямку. Мешканцю Слов'янська оголосили підозру у зраді Фото: Служба безпеки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Слідчі СБУ оголосили підозру мешканцю Слов'янська у зраді. Він воював на стороні Росії та вбивав українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Як з'ясувало відомство, мешканець Слов'янська вступив до окупаційного угруповання "Шторм" та воював проти Сил оборони на східному фронті. Його затримано військовими контррозвідниками СБУ спільно з силами оборони під час контрнаступу під Бахмутом у липні цього року.

Відомо, що підозрюваний незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ переїхав до Ставропольського краю. А вже 24 червня 2022 року він підписав контракт на проходження військової служби у складі групи "Шторм" 79-го мотострілецького полку ЗС РФ.

Зрадник брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони в районі селища Берхівка Бахмутського району. А також облаштовував ворожі блокпости та фортифікаційні укріплення навколо бойових позицій агресора.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Злочини окупантів

Нещодавно генералу Росгвардії, який командує придушенням партизанського руху в Криму, повідомлено про підозру.

Також російському генерал-лейтенанту Миколі Гостєву оголосили підозру. Він наказував окупаційним військам бомбити Маріуполь з авіації.

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