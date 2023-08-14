Пожежі, зруйнований гіпермаркет та постраждалі: що відомо про нічний обстріл Одеси

Війська РФ завдали чергового комбінованого удару по містах України з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе. Вибухи пролунали в Одесі та Запоріжжі. В результаті атаки є руйнування та поранені.

Що відомо про ракетну атаку по Україні в ніч на 20 липня, читайте у матеріалі РБК-Україна .

Сигнали про загрозу повітряних атак почали масово звучати у південних та центральних областях незабаром після опівночі. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про запуск дронів-камікадзе з різних напрямків, а також крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Згодом почали з'являтися дані про роботу протиповітряної оборони в Миколаївській та Одеській областях, також повідомлялося про звуки вибухів.

Атака на Одесу

Окупанти завдали кілька серій ударів по Одесі із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр". Спочатку в Одеській ОВ повідомили, що від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. У будинках вибуховою хвилею вибиті вікна.

Незабаром в ОВА повідомили, що, за попередніми даними, внаслідок нічної атаки поранення отримали троє людей, їм надається вся необхідна допомога.

Також стало відомо, що вибуховою хвилею у кількох будинках пошкоджено вікна та балкони, побито припарковані поруч автомобілі. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Крім того, внаслідок падіння уламків було пошкоджено гуртожиток одного із навчальних закладів та гіпермаркет.

Фото та відео наслідків нічного удару

В Оперативному командуванні "Південь" та Одеській ОВА опублікували фото та відео ліквідації наслідків нічного обстрілу міста.

В Офісі президента України відреагували на удар по Одесі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував удар по Одесі.

"Одеса. Удари по цивільних об'єктах, по магазину... Коментарі зайві. Росіяни – шалені терористи", - зазначив він.

Робота сил ППО в Одесі

За даними ОК "Південь", ворог тричі атакував вночі Одеську область, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук та 8 ракет морського базування типу "Калібр".

БПЛА були зпущені з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), "Калібри" – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат у районі Ялти).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони всі цілі знищені. Використовувалися зенітні керовані ракети та стрілецька зброя підрозділів безпосереднього прикриття.

Під час атаки в ОК "Південь" повідомляли про пуски чотирьох груп ударних БПЛА: три летіли у напрямку Одеси, а одна – у напрямку Південного.

Вибухи у Запоріжжі, тривога у Києві

Також російські війська вночі завдали ракетних ударів по Запоріжжю. За попередніми даними, ворог бив за допомогою переобладнаних ракет ППО С-300. Про наслідки обстрілу наразі не повідомлялося.

Крім того, вночі повітряна тривога звучала і у Києві у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичного озброєння.