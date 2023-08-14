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Наєв розповів, як ЗСУ будуть протидіяти обстрілам об'єктів енергетики взимку

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Україна, Понеділок 14 серпня 2023 08:47
Наєв розповів, як ЗСУ будуть протидіяти обстрілам об'єктів енергетики взимку Фото: Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Гамерська, Олександр Білоус

Росія продовжить обстріли об’єктів критичної інфраструктури України взимку. Щоб протидіяти, Україна потребує більше засобів ППО.

Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Звісно, РФ може обстрілювати об'єкти критичної енергосистеми в тому числі і взимку. Все це обумовлено тим, що ворог намагається якомога більше нам занапастити. Для цих дій він може вчиняти що завгодно, щоб зробити гірше Україні та українцям", - сказав він.

За його словами, тому Україна вже зараз розпочала підготовку, щоб захистити об'єкти енергосистеми і підвищити ефективність системи ППО.

"Але ми маємо розуміти, що ми певною мірою залежимо від тих поставок засобів ППО, які нам здійснюють наші партнери. Чим більше засобів нам буде передано, тим більше ми унеможливимо успішні удари ворожих безпілотників та ракет по об'єктах критичної енергосистеми", - додав генерал.

Підготовка до зими

У Міністерстві енергетики вважають, що цієї зими росіяни можуть знову вдати до ударів по об'єктах енергетики, щоб залишити українців без світла під час опалювального сезону.

Водночас в Міненерго запевняють, що попри попередні обстріли, Україна під час майбутнього опалювального сезону зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії.

Однак в "Укренерго" все ж радять українцям не поспішати позбуватися генераторів, які були куплені під час минулого опалювального сезону.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", більшість українців (60%) очікують у найближчі місяці масового обстрілу міст з боку Росії. Крім того, 45% очікують відключення електро-, тепло- або водопостачання та зростання цін на необхідні товари (40%).

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відключеня світла енергетики
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