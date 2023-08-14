Зеленський відвідав Донецьку область та зустрівся з військовими

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 серпня, поїхав у Донецьку область. Там він відвідав 22 окрему механізовану бригаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Президент розповів, що 22 бригади зараз виконують завдання у складі тактичної групи "Адам" оперативно-тактичного рівня "Соледар".

Він заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння.

"Обговорили з командиром бригади проблеми, з якими стикаються воїни, та пропозиції щодо їх вирішення", - додав Зеленський.

За його словами, він хотів би сам відвідати усі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них.

Оновлено 18:35

Президент України також відвідав командний пункт 5 окремої штурмової бригади, яка виконує бойові завдання у складі оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" на Бахмутському напрямку.

"Обговорили з командиром бригади важливі теми: обстановка у зоні відповідальності бригади, підготовка захисників, потреба у озброєнні та техніці та проблемні питання", - уточнив Зеленський.

Оновлено 18:41

Глава держави також поспілкувався з воїнами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Її воїни з початку повномасштабного вторгнення виконують бойові завдання у складі оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" на Ізюмському, Куп'янському, Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

"Дякую за потужні результати, вашу хоробрість та відвагу в боях! Україна пишається кожним своїм воїном", - зазначив Зеленський.

Оновлено 18:51

Зеленський також провів зустріч з військовими 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, вона виконує завдання у складі оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" на Бахмутському, Попаснянському та Сєверодонецькому напрямках.

Візити Зеленського до Донецької області.

Нагадаємо, президент України вже був у Донецькій області наприкінці березня. Тоді він провів там координаційну нараду щодо ситуації у регіоні.

Зокрема, було обговорено оперативну обстановку в Донецькій області, а також відновлення зруйнованої інфраструктури.

Також 18 квітня глава держави приїжджав в Авдіївку, де він відвідав передові позиції українських захисників.