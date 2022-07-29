Обстрел из Беларуси, новый руководитель САП, заявление Зеленского о Корбане: новости за 28 июля

Украину обстреляли с территории Беларуси, назначен новый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, президент Владимир Зеленский сделал заявление о лишении Корбана гражданства Украины. Подробнее о том, что произошло в четверг, 28 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Клименко стал новым руководителем САП

В четверг, 27 июля, был назначен глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Им стал Александр Клименко, которого утвердил на должность новый генеральный прокурор Андрей Костин сразу после своего назначения.

Напомним, еще 19 июля конкурсная комиссия завершила процедуру назначения руководителя ведомства, что является одним из требований кандидатства Украины в ЕС. Впрочем, как сообщалось, окончательное утверждение кандидатуры Клименко было за Офисом генпрокурора о котором в четверг и стало известно.

РФ блокирует заявление Совбеза ООН по зерновой сделке в Украине

Совет Безопасности ООН не смог согласовать приветственное заявление, которое касается подписание сделки по "зерновому коридору" 22 июля. РФ возражает против данного проекта заявления, поскольку в нем указывается, что генсек ООН Антониу Гутерриш осуждает ракетный удар по порту Одессы 23 июля.

"Норвегия и Мексика уже несколько дней работают над тем, чтобы объединить Совет в одном послании, приветствуя важную сделку по возобновлению экспорта зерна, продуктов питания и удобрений через Черное море. Мы сожалеем, что это было невозможно", - цитирует издание слова посла Норвегии в ООН Моны Юул.

Зеленский сделал заявление о лишении Корбана гражданства Украины

Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал решение о лишении бизнесмена и руководителя Штаба обороны Днепра Геннадия Корбана украинского гражданства. Зеленский заверил, что решение о прекращении украинского гражданства Корбана было полностью законным. Поэтому, по его словам, никаких спекуляций быть не должно.

"Во-первых, никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов.

РФ смогла быстро захватить Чернобыль благодаря тайным агентам в Украине, - Reuters

Задолго до полномасштабного вторжения в Украину российские власти создали сеть тайных агентов, чтобы как можно быстрее достичь целей так называемой "спецоперации". Благодаря этой сети, в частности, удалось быстро захватить Чернобыльскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Reuters.

ЕС не сможет ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, - Еврокомиссия

Европейский союз не сможет ввести полный запрет на выдачу виз гражданам Российской Федерации. Такой шаг не отвечает визовой политике ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat.

Как сообщили в Еврокомиссии в ответе на запрос, санкции против России направлены конкретно на правительство и экономическую элиту. Цель этих ограничений - не допустить финансирования агрессивной войны в Украине. Сами же санкции не направлены против простых россиян.