ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетная атака в Киевской области: оккупанты ударили по воинской части

Новина українською →
Киев, Четверг 28 июля 2022 12:21
Ракетная атака в Киевской области: оккупанты ударили по воинской части Фото: оккупанты ударили ракетами по военной части в Киевской области (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия утром 28 июля нанесла ракетный удар по населенному пункту Лютеж Киевской области. Вражеские ракеты попали на территорию воинской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

По его словам, оккупанты выпустили шесть ракет типа "Калибр". Одну из них удалось сбить в Бучанском районе.

"В настоящее время есть информация, что одно здание разрушено и два - повреждены. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером", - сказал Громов.

Также он отметил, что войска РФ нанесли удар из акватории Черного моря, а именно с мыса Фиолент.

Также Громов прокомментировал обстрелы в Черниговской области. Он отметил, что оккупанты из РСЗО атаковали позиции украинских военных. Пуски были сделаны из населенного пункта Зябровка в Белоруссии.

"Есть потери в нашем личном составе, они уточняются", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром в Вышгородском районе Киевской области были слышны взрывы. Позже стало известно о ракетном ударе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область ракетный удар Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины