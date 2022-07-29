Обстріл із Білорусі, новий керівник САП, заява Зеленського щодо Корбана: новини за 28 липня

Україну обстріляли з території Білорусі, призначено нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо позбавлення Корбана громадянства України. Докладніше про те, що сталося в четвер, 28 липня – у матеріалі РБК-Україна.

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Клименко став новим керівником САП

В четвер, 27 липня, було призначено голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ним став Олександр Клименко, якого затвердив на посаду новий генеральний прокурор Андрій Костін відразу після свого призначення.

Нагадаємо, ще 19 липня конкурсна комісія завершила процедуру призначення керівника відомства, що є однією з вимог щодо кандидатства України в ЄС. Втім, як повідомлялося, остаточне затвердження кандидатури Клименка було за Офісом генпрокурора про яке в четвер й стало відомо.

РФ блокує заяву Ради безпеки ООН щодо зернової угоди в Україні

Рада Безпеки ООН не змогла погодити вітальну заяву, яка стосується підписання угоди щодо "зернового коридору" 22 липня. РФ заперечує цей проект заяви, оскільки в ньому вказується, що генсек ООН Антоніу Гутерріш засуджує ракетний удар по порту Одеси 23 липня.

"Норвегія та Мексика вже кілька днів працюють над тим, щоб об'єднати Раду в одному посланні, вітаючи важливу угоду щодо відновлення експорту зерна, продуктів харчування та добрив через Чорне море. Ми шкодуємо, що це було неможливо", - цитує видання слова посла Норвегії у ООН Мони Юул.

Зеленський зробив заяву щодо позбавлення Корбана громадянства України

Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував рішення про позбавлення бізнесмена та керівника Штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана українського громадянства. Зеленський запевнив, що рішення про припинення українського громадянства Корбана було повністю законним. Тому, за його словами, ніяких спекуляцій бути не повинно.

"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

РФ змогла швидко захопити Чорнобиль завдяки таємним агентам в Україні, - Reuters

Задовго до повномасштабного вторгнення в Україну російська влада створила мережу таємних агентів, щоб якнайшвидше досягти цілей так званої "спецоперації". Завдяки цій мережі, зокрема, вдалося швидко захопити Чорнобильську АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Reuters.

ЄС не зможе запровадити повну заборону на видачу віз росіянам, - Єврокомісія

Європейський союз не зможе ввести повну заборону на видачу віз громадянам Російської Федерації. Такий крок не відповідає візовій політиці ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Helsingin Sanomat.

Як повідомили в Єврокомісії у відповіді на запит, санкції проти Росії спрямовані конкретно на уряд та економічну еліту. Мета цих обмежень - не допустити фінансування агресивної війни в Україні. Самі ж санкції не спрямовані проти простих росіян.