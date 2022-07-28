ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне захватили село возле Соледара и похитили фермеров

Новина українською →
Донецкая область, Четверг 28 июля 2022 21:34
Россияне захватили село возле Соледара и похитили фермеров Фото: еще одно село захватили российские оккупанты (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска оккупировали село Стряповка возле Соледара (Донецкая область) и похитили двух фермеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".

"Стряповка, к сожалению, уже оккупирована. Это произошло на этой неделе", - подтвердил начальник Соледарской военной администрации Сергей Гошко.

Издание пишет, к журналистам обратились родственники двух фермеров, которые уехали в Стряповку забрать свои вещи и попали в плен к оккупантам. Россияне говорят, что те якобы собирали данные о расположении оккупационных войск.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне захватили поселок Новолуганское, который находится под Светлодарском (Донецкая область).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины