Зеленский сделал заявление о лишении Корбана гражданства Украины
Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал решение о лишении бизнесмена и руководителя Штаба обороны Днепра Геннадия Корбана украинского гражданства.
Об этом глава государства заявил во время брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Зеленский заверил, что решение о прекращении украинского гражданства Корбана было полностью законным. Поэтому, по его словам, никаких спекуляций быть не должно.
"Во-первых, никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Геннадия Корбана, Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и еще ряд лиц лишили гражданства Украины.
При пересечении границы с Польшей пограничники изъяли паспорт у Корбана и не пропустили в Украину.
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