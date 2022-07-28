Зеленский сделал заявление о лишении Корбана гражданства Украины

Об этом глава государства заявил во время брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Зеленский заверил, что решение о прекращении украинского гражданства Корбана было полностью законным. Поэтому, по его словам, никаких спекуляций быть не должно.

"Во-первых, никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов.