Россияне ударили по Чугуеву: разрушены жилые дома

Российские войска утром 28 июля нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области. Известно о разрушении жилых домов, в связи с чем жителей просят максимально ограничить передвижение по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Чугуева Галины Минаевой.

"Уважаемая община! Думаю все вы слышали как началось сегодняшнее утро в Чугуеве. Сейчас есть сообщения об сразу нескольких вражеских попаданиях в разных микрорайонах города. Уж точно известно о разрушении жилых домов, наличии и количестве пострадавших уточняется", - написала она.

Также мэр призвала всех горожан максимально ограничить передвижение по городу и, по возможности, держаться как можно ближе к укрытиям.